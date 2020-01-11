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Президент США Дональда Трампа. Архивное фото

Трамп: США следует наладить торговые отношения с Россией

© Sputnik / Сергей Гунеев
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20200111/28825511/trump-usa-sleduet-naladit-torgovye-otnosheniya-russia.html

Президент США сделал заявление о необходимости налаживать отношения с РФ в эфире одного из телеканалов.

КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Соединенным Штатам Америки надо налаживать торговлю с Россией, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.

Саммит G7
© REUTERS / POOL / Andrew Parsons
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"Думаю, мы должны быть в состоянии торговать с Россией. Думаю, мы можем поладить с Россией после того, как охота на ведьм ...закончилась и они (следователи) потратили 45 миллионов долларов и не нашли ничего" - начал говорить Трамп в эфире телеканала Fox News, однако на этом ведущая задала ему вопрос на другую тему.

Спецпрокурор Роберт Мюллер в апреле 2019 года завершил более чем двухлетнее расследование, отмечает РИА Новости. Он подтвердил обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США, которые Москва отрицает, однако не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер также не пришел к заключению, препятствовал ли Трамп правосудию по ходу расследования.

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