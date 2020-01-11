Меркель: Северный поток-2" нужно довести до конца, несмотря на санкции США

Германия и другие европейские страны выигрывают от "Северного потока". Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, но это очень важный проект, отметила Ангела Меркель.

КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Проект "Северный поток-2" необходимо довести до конца. Об этом заявила в субботу канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы говорили, конечно же, о проекте "Северный поток". Он посредством нового европейского законодательства легитимирован, нам необходимо довести его до конца. Германия и другие европейские страны выигрывают от "Северного потока". Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, но это очень важный проект", - сказала Меркель.

По ее мнению, проект "Северный поток-2" необходимо реализовать, несмотря на санкции США.

"Это прежде всего экономический проект, мы считаем его верным... Я думаю, что проект можно реализовать, несмотря на американские санкции", - добавила Меркель.

Канцлер подчеркнула, что при всех политических противоречиях с США, Германия считает, что "экстерриториальные санкции - это неправильный путь и поэтому в дальнейшем будет поддерживать этот проект, как это делала и в прошлом".

В свою очередь, Путин сказал, что Россия высоко ценит позицию Германии по "Северному потоку-2".

"В активе России и Германии - целый ряд крупных совместных проектов в области энергетики. Мы высоко ценим ответственную позицию правительства ФРГ в поддержку известного всем проекта "Северный поток - 2", - сказал президент РФ.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании.

Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток - 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

© Sputnik / Северный поток 2

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