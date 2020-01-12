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Участок магистрального газопровода Северный поток, архивное фото

Глава кабмина Польши признал, что санкции не остановят "Северный поток – 2"

© Sputnik / Григорий Сысоев
Экономика
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Sputnik Молдова
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Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии

КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. Американские санкции против "Северного потока – 2" могут задержать, но не предотвратить строительство газопровода, считает премьер Польши Матеуш Моравецкий. Об этом он заявил в интервью газете Welt.

Встреча президента РФ В. Путина с канцлером Германии А. Меркель
© Sputnik / Сергей Гунеев
Меркель: Северный поток-2" нужно довести до конца, несмотря на санкции США
На пресс-конференции в Москве в субботу президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель выразили поддержку проекту "Северный поток – 2". Меркель подчеркнула, что речь идет об экономическом проекте, и подвергла критике экстерриториальные санкции США против газопровода. Путин заявил, что санкции только задержат строительство, планируется завершить его до конца 2020 года или к первому кварталу 2021 года.

Моравецкий заявил, что "мало надежды на то", что санкции помешают завершению строительства "Северного потока – 2": они "задержат, но не предотвратят" его.

Путин: Россия способна достроить Северный поток-2 своими силами
© Sputnik /
Путин: Россия способна самостоятельно достроить "Северный поток-2"
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании.

Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток - 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

Северный поток 2
© Sputnik /
Северный поток 2

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