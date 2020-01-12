Глава кабмина Польши признал, что санкции не остановят "Северный поток – 2"

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии

КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. Американские санкции против "Северного потока – 2" могут задержать, но не предотвратить строительство газопровода, считает премьер Польши Матеуш Моравецкий. Об этом он заявил в интервью газете Welt.

Моравецкий заявил, что "мало надежды на то", что санкции помешают завершению строительства "Северного потока – 2": они "задержат, но не предотвратят" его.

На пресс-конференции в Москве в субботу президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель выразили поддержку проекту "Северный поток – 2". Меркель подчеркнула, что речь идет об экономическом проекте, и подвергла критике экстерриториальные санкции США против газопровода. Путин заявил, что санкции только задержат строительство, планируется завершить его до конца 2020 года или к первому кварталу 2021 года.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании.

Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток - 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

© Sputnik / Северный поток 2

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK