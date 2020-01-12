Глава кабмина Польши признал, что санкции не остановят "Северный поток – 2"

КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. Американские санкции против "Северного потока – 2" могут задержать, но не предотвратить строительство газопровода, считает премьер Польши Матеуш Моравецкий. Об этом он заявил в интервью газете Welt.
Моравецкий заявил, что "мало надежды на то", что санкции помешают завершению строительства "Северного потока – 2": они "задержат, но не предотвратят" его.
Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток - 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
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