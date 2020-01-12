Миллер: Россия сможет достроить "Северный поток – 2"

Технологические риски на сегодняшний день решаются имеющимися мощностями, поэтому "Северный поток – 2" будет достроен, отметил Алексей Миллер.

КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. Россия сможет достроить газопровод "Северный поток – 2" своими силами, но на это может потребоваться больше времени. Об этом заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер в эфире канала "Россия 1".

"Технологические риски на сегодняшний день решаются нашими мощностями, поэтому "Северный поток – 2" будет достроен. Конечно, это потребует несколько большего времени, но технологических препятствий, чтобы это сделать своими силами, у нас нет", — сказал Миллер.

Ранее о том, что Россия сможет достроить газопровод самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров заявил на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент России Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что работа по строительству и запуску газопровода "Северный поток-2" должна быть завершена до конца 2020 года или к первому кварталу следующего года.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании.

Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток - 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

© Sputnik / Северный поток 2

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