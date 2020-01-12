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Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер

Миллер: Россия сможет достроить "Северный поток – 2"

© Sputnik / Александр Гальперин
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20200112/28832057/miller-russia-smozhet-dostroit-nord-stream-2.html

Технологические риски на сегодняшний день решаются имеющимися мощностями, поэтому "Северный поток – 2" будет достроен, отметил Алексей Миллер.

КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. Россия сможет достроить газопровод "Северный поток – 2" своими силами, но на это может потребоваться больше времени. Об этом заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер в эфире канала "Россия 1".

"Технологические риски на сегодняшний день решаются нашими мощностями, поэтому "Северный поток – 2" будет достроен. Конечно, это потребует несколько большего времени, но технологических препятствий, чтобы это сделать своими силами, у нас нет", — сказал Миллер.

Ранее о том, что Россия сможет достроить газопровод самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров заявил на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент России Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что работа по строительству и запуску газопровода "Северный поток-2" должна быть завершена до конца 2020 года или к первому кварталу следующего года.

Встреча президента РФ В. Путина с канцлером Германии А. Меркель
© Sputnik / Сергей Гунеев
Меркель: Северный поток-2" нужно довести до конца, несмотря на санкции США
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании.

Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток - 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

Северный поток 2
© Sputnik /
Северный поток 2

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