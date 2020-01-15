Лавров объяснил, почему Россия отказывается от доллара

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уточнил, что расчет в рублях стал объективной реакцией на непредсказуемость американской экономической политики.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Параллельно с отказом от доллара в международных расчетах, - чтобы уменьшить возможный негативный риск, - власти России работают над экономическими и правовыми механизмами. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью изданию Times of India, передает РИА Новости.

Лавров пояснил, что Москва отказывается от доллара в связи с агрессивным экономическим давлением на Россию со стороны США.

Говоря о международных расчетах и платежах, Лавров уточнил, что взаиморасчеты в нацвалютах и уход от привязки к доллару будут приоритетными.

"С нашими основными партнёрами, в том числе и с Индией, работаем над экономическими и правовыми механизмами, уменьшающими негативное влияние ограничений на развитие двусторонних торгово-инвестиционных связей. Одно из приоритетных направлений — расширение расчётов в национальных валютах", - сказал глава российского МИДа.

Он напомнил, что "межправсоглашения о расчётах и платежах" в нацвалютах действуют с Китаем и Турцией, а также существуют договорённости о взаимном открытии центральными банками соответствующих корреспондентских счетов в рамках БРИКС.