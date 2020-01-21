Молдова примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета

В повестку заседания Евразийского межправсовета включены вопросы торгово-экономического сотрудничества, расширения взаимной торговли, а также развития интеграционного потенциала в ряде сфер экономики.

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Руководители кабминов стран ЕАЭС примут участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), которое пройдет в Алма-Ате 31 января. Также в мероприятии ожидается участие молдавской делегации. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Казахстана.

В сообщении внешнеполитического ведомства уточняется, что в заседании примут участие премьеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Молдовы (на правах страны-наблюдателя), а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии.

"Заседание пройдет в узком и расширенном составах. В его повестку включены 12 вопросов, касающиеся торгово-экономического сотрудничества и расширения взаимной торговли между государствами-членами, устранения барьеров, препятствующих функционированию внутреннего рынка, а также развития интеграционного потенциала в отдельных сферах экономики", - сообщается в пресс-релизе.

Запланировано также посещение международного форума "Цифровое будущее глобальной экономики", посвященного вопросам взаимодействия цифровых экосистем для поддержки и стимулирования инноваций и технологического предпринимательства. На форум приглашены ведущие представители ученых и экспертных кругов в данной сфере.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное в 2015 году на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. На сегодняшний день членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. В 2018 году Молдова получила статус государства-наблюдателя ЕАЭС. Объединение имеет соглашения о зонах свободной торговли с Вьетнамом, Сербией и Сингапуром. Действует также соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем.

Также власти республики обсуждают возможность присоединения к Евразийскому банку развития.

© Sputnik / ЕАЭС

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