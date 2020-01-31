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Цифровой форум ЕАЭС

Ион Кику принял участие в деловом форуме "Digital Future of Global Economy"

© Sputnik / Тимур Батыршин
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20200131/29049840/ion-kiku-prinyal-uchastie-v-delovom-forume-digital-future-of-global-economy.html

На форуме обсуждались перспективы и последствия оцифровки данных, создания информационной инфраструктуры и продвижения технологий.

КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Премьер-министр Ион Кику принял участие в деловом форуме "Digital Future of Global Economy" ("Цифровое будущее мировой экономики"), который состоялся в казахстанском Алматы.

В ходе пленарного заседания форума обсуждались перспективы и последствия оцифровки данных, выстраивание взаимодействия между элементами искусственного интеллекта (AI) и базами больших данных, важность создания информационной инфраструктуры и продвижения технологий, а также решение проблем в этой области.

В форуме приняли участие главы правительств Белоруссии, Казахстана и Российской Федерации, вице-премьеры Армении и Киргизии, официальные лица ООН и ЮНИСЕФ, а также представителей более 50 компаний, включая Amazon и Qwasar Silicon Valley.

В Алматы проходит заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС). В мероприятии принимают участие премьер-министры и главы правительств стран ЕАЭС, премьер-министр Молдовы как страны-наблюдателя, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии.

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Теги:
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