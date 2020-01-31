Мишустин: мы хотим заполнить сотрудничество с Кишиневом реальным содержанием

Премьер-министр России и его молдавский коллега, впервые принимающие участие в заседании Евразийского межправительственного совета, провели двустороннюю встречу.

КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. Наряду с активным диалогом на уровне президентов двух стран в настоящее время восстанавливаются контакты и по правительственной линии, заявил в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с молдавским коллегой Ионом Кику на полях заседания Евразийского межправительственного совета.

"Мы очень заинтересованы в расширении сотрудничества с Молдавией, наполнении его реальным содержанием, прежде всего - в торгово-экономической сфере", - сказал Мишустин.

Глава российского правительства напомнил, что Москва приняла серьезные меры по либерализации торгово-экономических отношений с Молдовой, например, по поставкам плодоовощной и винодельческой продукции, а также по ряду других товарных позиций.

В октябре-ноябре 2019 года, как отметил Мишустин, двусторонний товарооборот вырос на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до почти полутора миллиарда долларов.

"И, конечно, мы ждем дальнейшего развития наших отношений, в том числе и двусторонних, и в рамках Евразийского экономического союза", - сказал премьер-министр России.

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