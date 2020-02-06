Россия стала одним из крупнейших поставщиков нефти в США

По данным аналитиков Caracas Capital, экспорт энергоносителей в США стал рекордным для Москвы за последние 8 лет.

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. Россия заняла второе место по объемам поставок нефти и нефтепродуктов в США за октябрь 2019 года, следует из опубликованного отчета Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), передает РИА Новости.

Согласно отчету Управления энергетической информации, Россия стала вторым экспортером нефти и нефтепродуктов в США. За октябрь 2019-го Москва поставила Вашингтону почти 21 миллион баррелей.

На первом месте оказалась Канада, у которой было куплено 136,5 миллиона баррелей.

На третьем месте в отчете по экспорту нефти в США разместилась Мексика с 17 миллионами баррелей, четвертую строчку заняла Саудовская Аравия почти с 14 миллионами баррелей.

По данным аналитиков Caracas Capital, экспорт энергоносителей в США стал рекордным для Москвы за последние 8 лет.