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Цистерны для нефтепродуктов, архивное фото

Россия стала одним из крупнейших поставщиков нефти в США

© CC BY 2.0 / Roy Luck / Empty UTLX tank cars at Essex MT
Экономика
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По данным аналитиков Caracas Capital, экспорт энергоносителей в США стал рекордным для Москвы за последние 8 лет.

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. Россия заняла второе место по объемам поставок нефти и нефтепродуктов в США за октябрь 2019 года, следует из опубликованного отчета Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), передает РИА Новости. 

Американские доллары
© CC0 / Pixabay / pasja1000
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Согласно отчету Управления энергетической информации, Россия стала вторым экспортером нефти и нефтепродуктов в США. За октябрь 2019-го Москва поставила Вашингтону почти 21 миллион баррелей.

На первом месте оказалась Канада, у которой было куплено 136,5 миллиона баррелей. 

На третьем месте в отчете по экспорту нефти в США разместилась Мексика с 17 миллионами баррелей, четвертую строчку заняла Саудовская Аравия почти с 14 миллионами баррелей.

По данным аналитиков Caracas Capital, экспорт энергоносителей в США стал рекордным для Москвы за последние 8 лет.



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