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DACIA

Новый Dacia Logan: в сеть просочились "шпионские" фото

© AFP 2019 / DANIEL ROLAND
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20200213/29187453/novyy-dacia-logan-v-set-prosochilis-shpionskie-foto.html

Ожидается, что премьера прошедшей рестайлинг модели состоится на Парижском автомобильном салоне в октябре 2020 года.

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. Прототип новинки был замечен на дорожных испытаниях, снимки опубликовал портал Motor1.com.

​Сразу заметно, что обновленный седан, замаскированный под специальным камуфляжем, имеет ниспадающую к заднему стеклу и сливающуюся с ней линию крыши.

Кроме того, крышка багажника автомобиля расположена высоко, а ее нижний край — низко, что может указывать на сохранение широкого загрузочного проема. При этом у новинки более плавные линии окон, а площадь остекления видится большей.

АвтоВАЗ. Конвейер.
© Sputnik / Yuri Streletc
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На снимках также модно разглядеть, что новый Dacia (Renault) Logan оснащен светодиодными фарами и новыми дверными ручками.

Ожидается, что новый Logan представят на Парижском автомобильном салоне в октябре 2020 года.

В продажу новинка может поступить до конца текущего года или же в 2021-м.

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