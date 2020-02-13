Новый Dacia Logan: в сеть просочились "шпионские" фото

Ожидается, что премьера прошедшей рестайлинг модели состоится на Парижском автомобильном салоне в октябре 2020 года.

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. Прототип новинки был замечен на дорожных испытаниях, снимки опубликовал портал Motor1.com.

2021 Dacia Logan spied testing for the very first time with sleeker styling and LED lighting. The sedan will ride on top of the company’s CMF-B platform and it will be available with a wide array of powertrains at launch, including mild-hybrid variants. #Dacia #Logan pic.twitter.com/FAtLp6L7IE — Cole Marzen (@cole_marzen) February 11, 2020

​Сразу заметно, что обновленный седан, замаскированный под специальным камуфляжем, имеет ниспадающую к заднему стеклу и сливающуюся с ней линию крыши.

Кроме того, крышка багажника автомобиля расположена высоко, а ее нижний край — низко, что может указывать на сохранение широкого загрузочного проема. При этом у новинки более плавные линии окон, а площадь остекления видится большей.

На снимках также модно разглядеть, что новый Dacia (Renault) Logan оснащен светодиодными фарами и новыми дверными ручками.

Ожидается, что новый Logan представят на Парижском автомобильном салоне в октябре 2020 года.

В продажу новинка может поступить до конца текущего года или же в 2021-м.

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