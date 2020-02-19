Министр энергетики ФРГ: Германия хочет прорыва в отношениях с Россией

КИШИНЕВ, 19 фев - Sputnik. "Северный поток–2" отвечает экономическим интересам России и Германии. Об этом заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер во время конференции в Берлине.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
"В следующие годы потребности в природном газе увеличатся. Это причина для обоснования (строительства, – ред.) "Северного потока-2", это коммерческий проект, но он в интересах обеих наших стран", – цитирует Альтмайера РИА Новости.
Министр добавил, что будет создана германо-российская группа, которая намерена обсуждать вопросы сотрудничества.
"Мы должны активизировать наш диалог. В этой связи мы сегодня с Максимом Орешкиным, который сейчас является помощником президента РФ, в присутствии заместителя министра энергетики [РФ] договорились о том, что создадим германо-российскую рабочую группу по будущей энергетической политике", – сказал Альтмайер.
Он подчеркнул, что Германия заинтересована в экономическом сотрудничестве с Россией.
"Россия прошла огромную трансформацию, во многих областях она стала современной страной. Мы готовы и очень хотим продолжить и улучшить наши экономические отношения", – добавил он.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал оборонный бюджет на 2020 год, предусматривающий санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Так, Соединенные Штаты потребовали от компаний, ведущих их прокладку, в срочном порядке остановить строительство. Компания Allseas, прокладывающая "Северный поток-2", практически сразу заявила о приостановке работ.
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