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Слева - председатель правления транснационального концерна Daimler AG, глава подразделения Mercedes-Benz Cars и член совета директоров Дитер Цетше. Справа - федеральный министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.

Министр энергетики ФРГ: Германия хочет прорыва в отношениях с Россией

© Sputnik / Михаил Климентьев
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20200219/29252248/ministr-ehnergetiki-frg-germaniya-hochet-proryva-v-otnosheniyah-s-russia.html

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер высказался за активацию германо-российского диалога.

КИШИНЕВ, 19 фев - Sputnik. "Северный поток–2" отвечает экономическим интересам России и Германии. Об этом заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер во время конференции в Берлине.

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Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

"В следующие годы потребности в природном газе увеличатся. Это причина для обоснования (строительства, – ред.) "Северного потока-2", это коммерческий проект, но он в интересах обеих наших стран", – цитирует Альтмайера РИА Новости.

Министр добавил, что будет создана германо-российская группа, которая намерена обсуждать вопросы сотрудничества.

"Мы должны активизировать наш диалог. В этой связи мы сегодня с Максимом Орешкиным, который сейчас является помощником президента РФ, в присутствии заместителя министра энергетики [РФ] договорились о том, что создадим германо-российскую рабочую группу по будущей энергетической политике", – сказал Альтмайер.

Он подчеркнул, что Германия заинтересована в экономическом сотрудничестве с Россией.

"Россия прошла огромную трансформацию, во многих областях она стала современной страной. Мы готовы и очень хотим продолжить и улучшить наши экономические отношения", – добавил он.

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Против строительства газопровода "Северный поток–2" выступают Украина, ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. В частности, в Вашингтоне называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал оборонный бюджет на 2020 год, предусматривающий санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Так, Соединенные Штаты потребовали от компаний, ведущих их прокладку, в срочном порядке остановить строительство. Компания Allseas, прокладывающая "Северный поток-2", практически сразу заявила о приостановке работ.

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