Венесуэльская нефть под санкциями США

В эфире радио Sputnik эксперт Алексей Зубец высказал мнение о том, с чем связаны американские ограничения.

КИШИНЕВ, 20 фев - Sputnik. В венесуэльской нефтяной отрасли - режим чрезвычайного положения, объявленного конституционным и президентским указом.

Срочные меры предприняты "для обеспечения энергетической безопасности страны и защиты промышленности от империалистической агрессии", ‒ заявил глава государства Николас Мадуро на встрече с работниками нефтедобывающей отрасли. Выступление президента транслировалось в его аккаунте в Twitter.

По словам главы государства, создается полномочная президентская комиссия по защите, реструктуризации и реорганизации национальной нефтедобывающей промышленности.

США во вторник внесли в список венесуэльских санкций швейцарскую Rosneft Trading SA – структуру "Роснефти" – и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, который также занимает пост вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти", входит в состав ее правления. США дают 90 дней своим союзникам, в частности, в Европе, на то, чтобы разорвать отношения с Rosneft Trading, которую обвиняют в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец считает, что эта ситуация связана с предстоящими выборами в США.

Эксперт уверен, что Трампу, который хочет переизбираться на пост президента США, нужна поддержка достаточно серьезной латиноамериканской диаспоры, которая является сторонником республиканцев и не любит социалистические правительства Центральной Америки. Этим влиятельным латиноамериканским кругам нынешний глава Белого дома обещал в качестве бонуса за поддержку его кандидатуры на выборах смещение венесуэльского правительства.

"Для этого США вводят ограничения на импорт венесуэльской нефти. Это экономическая блокада, попытка задушить венесуэльскую экономику", ‒ сказал Алексей Зубец в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Венесуэле в любом случае нужна реформа нефтяной сферы. Сегодня перед венесуэльским правительством стоит задача вывести нефтедобывающий комплекс на более эффективные показатели работы, потому что у них с этим было не очень хорошо в последнее время.

"У них запасы нефти – больше, чем в Саудовской Аравии, но эта нефть тяжелая и себестоимость ее добычи весьма велика", ‒ отметил Зубец.

В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства, его сразу признали США и их союзники. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

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