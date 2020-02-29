Молдавские вина на Mundus Vini взяли рекордное число медалей

По числу наград на престижном конкурсе Молдова обогнала многие страны с давними традициями виноделия, уступив только производителям Западной Европы.

КИШИНЕВ, 29 фев — Sputnik. Молдавские вина были достойно представлены на престижном международном конкурсе "Mundus Vini 2020", который завершился в германском городе Нойштадт-ан-дер-Вайнштрасе. По общему числу полученных медалей отечественные вина заняли седьмое место, уступив только странам Западной Европы с давними традициями виноделия.

Золотыми и серебряными медалями был отмечен 72 образца вин из Молдовы. Это больше, чем у таких известных мировых экспортеров как Австралия — 69 медалей, ЮАР — 55, Греция — 51, Аргентина — 49 и Чили — 48.

Из ближайших к Молдове стран были отмечены медалями вина из Грузии — 34 медали, Турции — 32, Армении — 20, Болгарии — 20, Румынии — 17, России — 14, Казахстана и Азербайджана — по две медали.

В списке медалистов Молдова уступила лишь лидерам виноделия и винного экспорта, который возглавила Италия с 645 медалями. За ней следуют Испания, Франция, Португалия, Германия и Австрия.

Лучшие вина из Молдовы

Золотые медали на конкурсе получили 35 молдавских вин, в том числе четыре игристых. A высший знак отличия, медаль Grand Gold, завоевали два вина: Saperavi (2017) от "Gitana Winery" и яловенский херес Armonios Reserva (1994).

Самым титулованным медалистом из молдавских виноделен стало предприятие Fautor (винзавод в селе Тигеч Леовского района). Их вина завоевали пять золотых медалей и три серебряных.

В тройку лидеров также вошли винодельни Purcari (три золотых медали и шесть серебряных) и Cricova – четыре золотых и две серебряных медали.

За ними следуют Vinăria din Vale, Chateau Varteli, Bostavan, Castel Mimi, Novak, Kazayak, Atu, Aurelius, Land of Basarabia и Suvorov.

По одной золотой медали получили вина от Apriori, Chateau Cristi, Dac, Perla Neagră, Rădăcini, Vinia Traian и Winetage. Серебряными медалями отметили вина AV Blend, Gogu Winery, Kvint, Leuntea Vin, Minis Terrios, Poiana, Sălcuța, Vinuri de Comrat.

Больше всех медалей получили вина из сорта Feteasca neagră — отмечены 16 вин от разных производителей. За ним следуют Saperavi и Cabernet Sauvignon.

В XXVI Международном винном конкурсе Mundus Vini были представлены 7500 образцов из 54 стран.

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