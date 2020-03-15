Прогноз аналитиков: ожидается крупнейшее падении спроса на нефть в истории

КИШИНЕВ, 15 мар - Sputnik. Мировой спрос на нефть в 2020 году рискует показать крупнейшее падение в истории из-за коронавируса и мер по предотвращению его распространения, пишет агентство Блумберг по итогом опроса экспертов.

"Запреты на поездки, работа из дома, отмененные отпуска и нарушенные цепочки поставок - все это означает снижение спроса на топливо. По мере дальнейшего реагирования общества на вирус, спрос на нефть... продолжает падать", - пишет агенство.

Global oil consumption is in free-fall, heading for the biggest annual contraction in history, as more countries introduce uprecedented measures to fight the coronavirus outbreak https://t.co/tADS8snNPA — Bloomberg (@business) March 15, 2020

​Так, у трейдеров растут опасения, что спрос на нефть, составивший чуть более 100 миллионов баррелей в день в 2019 году, в этом году может показать максимальное падение за всю историю.

Снижение может оказаться больше почти 1 миллиона баррелей в сутки, зафиксированного во время рецессии в 2009 году, и даже 2,65 миллиона баррелей, отмеченных в 1980 году, когда мировая экономика потерпела крах после второго нефтяного кризиса. Более того, некоторые трейдеры считают, что цены на нефть могут скатиться к однозначным значениям, которых не было со времен ценовой войны между Саудовской Аравией и Венесуэлой в 1997-1999 годах.

Goldman Sachs прогнозирует, что с февраля по апрель спрос на нефть будет сокращаться более чем на 4 миллиона баррелей в сутки ежемесячно, сообщается в материале. Другие же инвесторы ожидают даже худшего расклада. Так, по оценкам фонда Andurand, спрос может упасть на 10 миллионов баррелей в сутки в первом квартале и даже за его пределами.

В свою очередь, Trafigura также ожидает, что спрос на нефть в скором времени достигнет снижения на 10 миллионов баррелей в сутки. Хотя данный прогноз пока на краткосрочный период, а не квартальный или годовой, отмечает агентство.

При этом консалтинговая IHS Markit прогнозирует снижение спроса на 1,42 миллиона баррелей в среднем по году или даже на 2,8 в худшем сценарии. А другая консалтинговая компания FGE считает, что падение показателя в 2020 году составит 1,3 миллиона баррелей в сутки.

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