Ниже 30 долларов за баррель: дальнейший спад цен на нефть

Сказались сразу два фактора: общемировые распродажи и существенное падение на мировых фондовых биржах:

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. Обновлен очередной минимум стоимости нефти Brent с февраля 2016 года.

Во второй половине понедельника, на фоне общемировых распродаж на рынках, цена майских фьючерсов на Brent упала на 12,05%, до 29,77 доллара за баррель, WTI — на 10,4%, до 28,7 доллара.

Помимо распродаж, на ситуацию влияет падение на мировых фондовых биржах: азиатские закрылись со снижением в пределах десяти процентов, европейские торгуются вниз на 7-11,6%. Снижается и российский рынок акций, а также рубль, сообщает РИА Новости.

Нефтяные трейдеры опасаются, что принимаемые меры не предотвратят рецессию мировой экономики из-за коронавируса и ситуации вокруг нефтедобычи (страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться о продлении сделки по ее сокращению).

В ночь на понедельник о новом смягчении монетарной политики объявили ФРС США и ЦБ Японии. Ранее меры поддержки анонсировали центробанки Китая, Великобритании и еврозоны. Кроме того, сегодня ЕЦБ высвободил около 100 миллиардов евро банковского капитала для поддержки кредитования в условиях кризиса.

"Реакция цен понятна, так как более низкие процентные ставки и новые программы покупки облигаций ничего не сделают для борьбы с текущей слабостью спроса на нефть", — отметил аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), чье мнение приводит агентство Рейтер.

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