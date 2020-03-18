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Нефтедобыча.

Нефть марки WTI: дешевле было только 18 лет назад

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20200318/29575536/neft-marki-wti-deshevle-bylo-tolko-18-let-nazad.html

В последнее время цены на нефть обновляют многолетние минимумы из-за замедления спроса на фоне всемирной пандемии коронавируса.

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Впервые с ноября 2002 года цена на нефть марки WTI опустилась ниже 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Так, во второй половине среды майские фьючерсы на WTI снижались на 8,45 процента, до 25,02 доллара за баррель, а несколько раньше — и ниже 25 долларов. Североморская смесь Brent дешевела на 4,84 процента — до 27,34 доллара за баррель.

Цистерны с нефтью.
© Sputnik / Юрий Сомов
Ниже 30 долларов за баррель: дальнейший спад цен на нефть
В последнее время цены на нефть обновляют многолетние минимумы из-за замедления спроса на фоне всемирной пандемии коронавируса.

Кроме того, негативный эффект усиливает разрыв сделки ОПЕК+, из-за чего ограничения на добычу в участвовавших в ней странах, в том числе в Саудовской Аравии и России, перестают действовать с 1 апреля.

Всего с начала года нефтяные цены обвалились более, чем вдвое.

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