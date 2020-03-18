Нефть марки WTI: дешевле было только 18 лет назад

В последнее время цены на нефть обновляют многолетние минимумы из-за замедления спроса на фоне всемирной пандемии коронавируса.

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Впервые с ноября 2002 года цена на нефть марки WTI опустилась ниже 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Так, во второй половине среды майские фьючерсы на WTI снижались на 8,45 процента, до 25,02 доллара за баррель, а несколько раньше — и ниже 25 долларов. Североморская смесь Brent дешевела на 4,84 процента — до 27,34 доллара за баррель.

В последнее время цены на нефть обновляют многолетние минимумы из-за замедления спроса на фоне всемирной пандемии коронавируса.

Кроме того, негативный эффект усиливает разрыв сделки ОПЕК+, из-за чего ограничения на добычу в участвовавших в ней странах, в том числе в Саудовской Аравии и России, перестают действовать с 1 апреля.

Всего с начала года нефтяные цены обвалились более, чем вдвое.

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