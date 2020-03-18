Мясникович: о доверии между странами ЕАЭС и главных задачах в 2020 году

Накануне он дал свое первое интервью российскому изданию. Главные тезисы – в материале Sputnik.

Налоги и товарные потоки предстанут в "цифре"

По словам Мясниковича, Евразийский экономический союз (ЕАЭС) уже преодолел период "раскачки, каких-то программ и деклараций". За ближайшие четыре года в Союзе должны быть созданы общие рынки без изъятий и ограничений. Для этого необходимо, чтобы все налоги и товарные потоки предстали в "цифре".

"Полагаем, что в первую очередь надо стремиться к тому, чтобы оцифровать все, что связано с налогами. Через это мы будем видеть движение: не только все бюджетные поступления, но и товарные потоки. И нам надо оцифровать нашу внутреннюю торговлю, и, безусловно, в том числе через "цифру" должен быть постоянный открытый транспарентный обмен между нашими таможенными организациями", - отметил глава ЕЭК в интервью РБК.

Мясникович считает, что благодаря оцифрованным данным можно видеть и анализировать не только товарные потоки и косвенные налоги, но и "принимать управленческие решения, например о самозанятых, о деятельности крупных компаний". Он подчеркнул, что такая информация будет находиться в открытом доступе и сформирует доверие в ЕАЭС.

"Будет открытость — будет доверие. Значит, будет у нас нормальное движение капитала, товаров, рабочей силы, услуг", - заявил он.

Об уровне доверия в ЕАЭС

Мясникович признался, что пока в ЕАЭС существует достаточно большой разрыв между политической волей и практическими делами, несмотря на то, что главные решения по углубленной интеграции уже приняты на уровне лидеров стран.

"Кто-то поддерживает национальных товаропроизводителей, кто-то осторожничает. Не все готовы принимать одновременно те или иные решения. То есть уровень прозрачности и готовности проводить экономические процессы разный. Неодинаков экономический потенциал государств-членов, разный у них жизненный уровень — все это сказывается на гармонизации при принятии решений", - объясняет ситуацию председатель ЕЭК.

Нужно наладить промкооперацию, полагает Михаил Мясникович.

"Если у белорусов получается хорошо работать с производством молочных продуктов, то, может быть, у партнеров из других стран и необязательно активно развивать это направление, а работать на согласованных принципах. Если Россия освоила производство хороших пассажирских самолетов, значит, надо вместе поддерживать эти направления. Это как семья. Надо поддерживать друг друга", - пояснил собеседник РБК.

Барьеры во внутренней торговле

По словам Мясниковича, главная задача комиссии в 2020 году - устранить на внутреннем рынке различные барьеры, в том числе исключить некачественные товары и серый импорт.

"Главные конкуренты на внутреннем рынке союза — это компании из наших стран. Они работают приблизительно в одном и том же ценовом сегменте, на приблизительно одном уровне качества. Поэтому синергия должна все-таки победить. Мы в коллегии ЕЭК будем стремиться сделать так, чтобы была взаимодополняемость экономик. Не надо замыкаться внутри каждой страны. Никому не нужна излишняя конкуренция. Надо выстроить торговые и финансовые потоки так, чтобы за счет взаимодополняемой специализации производить новые и качественные товары. Не делить, не распределять товары, а умножать производства, стимулировать развитие, экономический рост", - отметил глава ЕЭК.

Он подчеркнул, что пока товаров мало, они в основном представлены минерально-сырьевыми ресурсами, металлами, а надо, чтобы больше было товаров инвестиционных: машины, оборудование, технологии.

Единый энергетический рынок

По мнению Мясниковича, к 2025 году вполне реально сформировать на пространстве ЕАЭС единый энергетический рынок и рынок энергоносителей. Для этого необходимо преодолеть неравенство в тарифной политике.

"Надо приходить к тому, чтобы были равнодоходные цены. Чтобы энергетической компании, которая осуществляет генерацию, было одинаково выгодно продавать как на внутреннем рынке, так и для партнеров по ЕАЭС. Для этого должны быть увязаны и государственные инструменты — через налоги, через бюджетные трансферты и так далее, поэтому тема непростая. Каждый хочет иметь выгоду, но выгоду надо иметь общую, а не за счет того, чтобы угнетать интересы партнера", - подчеркнул он.

Отмена роуминга на мобильную связь

Мясникович считает, что отмена роуминга на мобильную связь станет возможной, когда появятся новые компании, осуществляющие услуги мобильной связи.

"Может появиться третья частная компания, которая согласится работать именно на иных принципах. И те, кто не хочет этим заниматься, останутся просто без клиентов. Мы с вами перейдем к тем, кто сговорчивее", - заявил председатель комиссии.

Он отметил, что такая компания пока не появилась, так как "все хотят заработать. Причем не всегда, скажем так, честными способами".

"Надо активно поддерживать конкуренцию на рынке мобильных услуг. Чем больше будет операторов, тем дешевле и доступнее будет услуга", - сказал глава ЕЭК.

Отмена роуминга не подразумевает бесплатные международные разговоры, добавил Мясникович.

"Здесь замешаны интересы компаний, которые осуществляют услуги мобильной связи. Я думаю, что подписанные документы в рамках белорусско-российских отношений создадут хорошую платформу для того, чтобы эти подходы распространить на ЕАЭС. И мы в ближайшее время эту тему рассмотрим и, я думаю, утвердим на заседании коллегии план действий", - сказал председатель ЕЭК.

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