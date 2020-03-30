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Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 (28 июня 2019). Осака

Трамп заявил, какие главные вопросы он обсудит с президентом России

© Sputnik / Iliya Pitalev
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20200330/29708582/trump-putin-peregovory.html

Президент США Дональд Трамп сообщил, что 30 марта проведет телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

КИШИНЕВ, 30 мар - Sputnik. Цены на нефть, меры противодействия коронавирусу, вопросы торговли, вот несколько ключевых тем, которые обсудят лидеры России и США. Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил журналистам телеканала Fox News, что телефоный разговор с Владимиром Путиным у него состоится в понедельник, 30 марта.

"Сразу после этого звонка (в эфир телеканала – ред.) я буду говорить с джентельменом по имени Владимир Путин", - цитирует РИА Новости Трампа.

Американский президент отметил, что "может поговорить с Путиным и про Венесуэлу". Ожидает Трамп и того, что российский коллега поднимет тему отмены санкций.

Президент РФ Владимир Путин
© Sputnik / Александр Вильф
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Обвал цен на нефть произошел 9 марта, после того как стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти участвующими в соглашении странами. В то же время, в Минэнерго считают, что российскую экономику ожидают трудности в том случае, если цена на нефть продержится 2–3 года на уровне $25 за баррель.

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