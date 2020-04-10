Новая сделка ОПЕК: трехэтапное сокращение добычи нефти, но Мексика против

Чтобы декларация вступила в силу, необходима также поддержка Мексики, которая пока не соглашается со своими квотами.

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. После одиннадцатичасовых дискуссий ОПЕК+ приняла декларацию о сотрудничестве. Документ предполагает трехэтапное сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года. Кроме того, Мексика должна согласиться со своими квотами. Об этом заявили в Минэнерго Азербайджана, которое цитирует РИА Новости.

Заседание ОПЕК+ в четверг проходило в формате видеоконференции и при участии не входящих в этот союз стран. Главная тема - создание нового соглашения о сокращении добычи с возможным участием других государств для поддержания рынка, оказавшегося под давлением пандемии коронавируса.

"На 9-м совещании министров Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в формате видеоконференции была принята новая "Декларация о сотрудничестве" по итогам обсуждений, которые продолжились около 11 часов, при условии, что Мексика согласится с предлагаемыми объемами. Следует отметить, что новая "Декларация о сотрудничестве" предусматривает трехступенчатое снижение суточной добычи нефти с уровня октября 2018 года", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что при вступлении в силу декларации о сотрудничестве страны ОПЕК+ уменьшат свою суточную добычу в мае-июне на 10 миллионов баррелей, что составляет почти четверть (23%) от уровня октября 2018 года.

А во втором полугодии 2020-го суточную добычу нефти ОПЕК+ предполагается снизить на 8 миллионов баррелей.

"Согласно декларации о сотрудничестве, с января 2021 года по апрель 2022 года ОПЕК+ обязуется снизить добычу на 6 миллионов баррелей, что составляет 14% от уровня октября 2018 года. Ожидается, что в течение этого периода производственные обязательства составят 3,651 миллиона баррелей для стран ОПЕК и 2,394 миллиона баррелей для стран, не входящих в ОПЕК", - добавили в пресс-службе.

Обсуждение вопроса продолжится в пятницу на базе формата G20.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK