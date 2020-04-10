Евразийское сообщество против коронавируса

Никита Мендкович, глава Евразийского аналитического клуба – для Sputnik
Опыт США и Евросоюза показывает, что угроза значительна даже для самых развитых государств с точки зрения и здоровья, и долгосрочного экономического развития.
Страны-союзники должны решать острые проблемы сообща, помогая друг другу. На 10 апреля запланировано заседание Межправительственного совета ЕАЭС по стабилизации экономической ситуации и согласованию мер по борьбе с пандемией. Ведутся постоянные консультации между странами ОДКБ.
Но какова реальная работа? Каковы успехи и неудачи?
Борьба с вирусом
Решение чисто медицинских проблем стало "узким местом" для многих стран СНГ. 1990-е годы сильно ударили по медицине, экономическое падение создало барьер для развития. В результате неготовым к эпидемии оказались многие страны, включая достаточно благополучный Казахстан, который недавно обратился к России с просьбой о гуманитарной помощи.
Кроме того, в России созданы три прототипа вакцины против коронавируса, испытания которых должны начаться в мае. В работе участвует знаменитый "Вектор" (Новосибирск) и ряд других научных центров. Есть данные, что Россия готова позволить участвовать в исследованиях и внедрении вакцины исследовательским институтам стран-союзниц по ОДКБ и ЕАЭС.
Возможна и помощь с регулированием процессов самоизоляции. Российский "Яндекс" разработал систему мониторинга активности людей в течение суток ("Индекс самоизоляции"), которая сейчас действует в российских городах, а также проходит пилотную эксплуатацию в Минске, Ереване и Нур-Султане. В перспективе проект может быть расширен и поможет в оценке эффективности противоэпидемических мер в соседних государствах.
Задача для всех – пережить эпидемию
Благодаря превентивным мерам прямой ущерб эпидемии на евразийском пространстве ограничен, но некоторые вынужденные шаги наносят ущерб международной торговле, включая поставки товаров первой необходимости. Пандемия уже начала запускать так называемую "спираль голода", разрушая цепочки продовольственных поставок.
Эта проблема относится к компетенции ЕАЭС. В частности, Евразийской комиссией введены ограничения на экспорт в третьи страны ряда продовольственных товаров, включая муку и крупы, чтобы избежать дефицит дома. Это вызвало беспокойство в сопредельных государствах, включая Узбекистан и Таджикистан. Но местные власти заверяют, что пока справляются с ситуацией за счет запасов, хотя розничные цены и растут.
Главное достижение – сохранение транспортировки грузов, несмотря на ограничения пассажирских перевозок. Работа государственных служб и представителей бизнеса позволила сохранить сообщение по железным дорогам, водным маршрутам и часть автомобильных грузоперевозок. Это позволяет сохранить поставки продовольствия во все точки ЕАЭС, несмотря на локальные сбои.
Страны Центральной Азии, включая "закрывшийся" Казахстан, зависят от поставок российских мясных и рыбных продуктов, а также сахара и некоторых других продовольственных товаров. Учитывая прекращение казахстанских поставок, России также предстоит насытить ряд евразийских рынков зерновых.
Сложнее ситуация с медицинскими масками и некоторыми препаратами, спрос на которые вырос многократно, однако есть надежда, что общими усилиями возникающие проблемы удастся решить в самом ближайшем будущем. Кроме того, ситуацию улучшают поставки из Китая, который благодарен Москве за помощь на начальном этапе эпидемии и пытается ответить взаимностью.
Люди труда
Вирус затронул рынок труда практически во всех странах ЕАЭС. Прекратили работу многие предприятия сферы услуг, сократились транспортные перевозки, остановлена работа части компаний. В особенно сложной ситуации оказались трудовые мигранты на территории других стран союза, лишившиеся работы и столкнувшиеся с ограничением выезда на родину.
Российские власти стараются уменьшить возникающие проблемы. МВД уже заявило об автоматическом продлении разрешения на пребывание в России по заявлению мигранта в территориальные органы. Штрафы за нарушения сроков отменены в связи с форсмажорной ситуацией. Однако снять все проблемы, связанные с жильем и работой иностранцев, власти не в состоянии.
Меньше всего пострадали те, кто работал в сфере реального производства. Ряд компаний продолжают действовать, в том числе магазины, реализующие продукты питания, многие стройки и аграрные и промышленные предприятия. В местах с жесткими ограничениями для их сотрудников оформляются пропуска. Однако кафе и парикмахерские закрываются, а спрос на услуги такси резко упал.
Мигранты, работавшие в стране легально, особенно выходцы из стран ЕАЭС, могут рассчитывать на большинство мер социальной защиты, касающихся россиян, и возобновление работы после завершения режима самоизоляции. Однако люди без официального устройства и минимальных сбережений оказались в непростой жизненной ситуации, которая вне ответственности любого государства.
Подобная взаимовыручка и способность понять непростую ситуацию ближнего – единственный реальный ответ на многие последствия кризиса коронавируса.
Что еще сделать?
Кризис показал необходимость создания новых механизмов сотрудничества – хотя бы до его завершения. Прежде всего, речь об управлении рынком продовольствия и лекарств. Необходимо реально оценить имеющие запасы, объемы производства и уровень потребления при различных сценариях, чтобы минимизировать ограничения торговли товарами первой необходимости внутри ЕАЭС и исключить риски дефицита. Опыт прошлых лет показывает, что по основным продуктам союз может покрыть собственный спрос, нужно просто отрегулировать систему транспортировки и сбыта.
Не менее важной мерой стала бы синхронизация карантинных требований, чтобы сократить ограничения работы транспорта между странами ЕАЭС, чтоб они не были более строгими, чем на административных границах внутри государств. Оптимальным вариантом было бы кратковременное общее ужесточение мер, чтобы остановить прирост числа зараженных, а затем постепенное возобновление авиасообщения, пусть и с применением системы специальных виз от медицинских служб.
Наконец, необходима банальная взаимовыручка на фоне общей угрозы, "вирус добра", противопоставленный коронавирусу, – причем и от правительств, и от простых граждан.
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