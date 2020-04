Евразийское сообщество против коронавируса

Опыт США и Евросоюза показывает, что угроза значительна даже для самых развитых государств с точки зрения и здоровья, и долгосрочного экономического развития.

Страны-союзники должны решать острые проблемы сообща, помогая друг другу. На 10 апреля запланировано заседание Межправительственного совета ЕАЭС по стабилизации экономической ситуации и согласованию мер по борьбе с пандемией. Ведутся постоянные консультации между странами ОДКБ.

Но какова реальная работа? Каковы успехи и неудачи?

Решение чисто медицинских проблем стало "узким местом" для многих стран СНГ. 1990-е годы сильно ударили по медицине, экономическое падение создало барьер для развития. В результате неготовым к эпидемии оказались многие страны, включая достаточно благополучный Казахстан, который недавно обратился к России с просьбой о гуманитарной помощи.

Российский фактор особенно важен, так как именно этастрана смогла сохранить передовую медицину и биологию, а ее профильное оборудование закупают сейчас даже США. Еще в конце зимы Москва передала Казахстану, Кыргызстану и Таджикистану, а также некоторым другим странам СНГ тест-системы для диагностики коронавируса и запас необходимых химических реагентов. В Кыргызстане заявили, что получили из Москвы 7,5 тысячи тест-систем, которые полностью покрыли потребности республики в средствах диагностики.

Кроме того, в России созданы три прототипа вакцины против коронавируса, испытания которых должны начаться в мае. В работе участвует знаменитый "Вектор" (Новосибирск) и ряд других научных центров. Есть данные, что Россия готова позволить участвовать в исследованиях и внедрении вакцины исследовательским институтам стран-союзниц по ОДКБ и ЕАЭС.

Возможна и помощь с регулированием процессов самоизоляции. Российский "Яндекс" разработал систему мониторинга активности людей в течение суток ("Индекс самоизоляции"), которая сейчас действует в российских городах, а также проходит пилотную эксплуатацию в Минске, Ереване и Нур-Султане. В перспективе проект может быть расширен и поможет в оценке эффективности противоэпидемических мер в соседних государствах.

Наконец, обсуждается вариант экстренной помощи, аналогичный операции российских военных медиков в Италии, однако пока другие государства евразийского блока стараются справиться своими силами. Так, Казахстан даже пошел на мобилизацию резервистов, чтобы в будущем задействовать свои части в борьбе с эпидемией.

Благодаря превентивным мерам прямой ущерб эпидемии на евразийском пространстве ограничен, но некоторые вынужденные шаги наносят ущерб международной торговле, включая поставки товаров первой необходимости. Пандемия уже начала запускать так называемую "спираль голода", разрушая цепочки продовольственных поставок.

Эта проблема относится к компетенции ЕАЭС. В частности, Евразийской комиссией введены ограничения на экспорт в третьи страны ряда продовольственных товаров, включая муку и крупы, чтобы избежать дефицит дома. Это вызвало беспокойство в сопредельных государствах, включая Узбекистан и Таджикистан. Но местные власти заверяют, что пока справляются с ситуацией за счет запасов, хотя розничные цены и растут.

Главное достижение – сохранение транспортировки грузов, несмотря на ограничения пассажирских перевозок. Работа государственных служб и представителей бизнеса позволила сохранить сообщение по железным дорогам, водным маршрутам и часть автомобильных грузоперевозок. Это позволяет сохранить поставки продовольствия во все точки ЕАЭС, несмотря на локальные сбои.