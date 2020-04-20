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Газокомпрессорная станция

Делегации стран ЕАЭС обсудят тарифы на транспортировку газа

© Sputnik / Иван Руднев
Экономика
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Тема:
Молдова и ЕАЭС (109)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20200420/29955098/eas-tarify-gaz.html

ЕЭК удалось зафиксировать прогресс по вопросам либерализации международных автомобильных перевозок грузов в целях углубления сотрудничества в сфере транспорта, формирования гибких механизмов целевого содействия экономическому развитию стран союза,

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Евразийский межправительственный совет на внеочередном заседании 23 апреля обсудит тарифы на транспорт газа в ЕАЭС. Встреча состоится в формате видеоконференции,  передает Sputnik Армения.

Заседание межправительственного Евразийского совета. Архивное фото
© Sputnik / Asatur Yesayants
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Такое решение было принято по итогам совещания совета Евразийской экономической комиссией (ЕЭК).

"Пока нерешенным остается вопрос тарифообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа ЕАЭС. Его планируется дополнительно обсудить на рабочем совещании членов совета ЕЭК 22 апреля, а затем вынести на внеочередное заседание Евразийского межправительственного совета, который пройдет 23 апреля в формате видеоконференции", - говорится в сообщении.  

Отмечается, что в ходе обсуждения удалось зафиксировать прогресс по вопросам либерализации международных автомобильных перевозок грузов в целях углубления сотрудничества в сфере транспорта, формирования гибких механизмов целевого содействия экономическому развитию стран союза, а также расширения экономического сотрудничества в здравоохранении.

Ранее, 10 апреля, председатель коллегии ЕЭК Михиал Мясникович говорил, что министерства энергетики стран Евразийского экономического союза должны в течение двух недель выработать решения по ценам на газ и тарифам на его прокачку в рамках союза.

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Тема:
Молдова и ЕАЭС (109)


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