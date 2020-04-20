Делегации стран ЕАЭС обсудят тарифы на транспортировку газа

ЕЭК удалось зафиксировать прогресс по вопросам либерализации международных автомобильных перевозок грузов в целях углубления сотрудничества в сфере транспорта, формирования гибких механизмов целевого содействия экономическому развитию стран союза,

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Евразийский межправительственный совет на внеочередном заседании 23 апреля обсудит тарифы на транспорт газа в ЕАЭС. Встреча состоится в формате видеоконференции, передает Sputnik Армения.

Такое решение было принято по итогам совещания совета Евразийской экономической комиссией (ЕЭК).

"Пока нерешенным остается вопрос тарифообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа ЕАЭС. Его планируется дополнительно обсудить на рабочем совещании членов совета ЕЭК 22 апреля, а затем вынести на внеочередное заседание Евразийского межправительственного совета, который пройдет 23 апреля в формате видеоконференции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе обсуждения удалось зафиксировать прогресс по вопросам либерализации международных автомобильных перевозок грузов в целях углубления сотрудничества в сфере транспорта, формирования гибких механизмов целевого содействия экономическому развитию стран союза, а также расширения экономического сотрудничества в здравоохранении.

Ранее, 10 апреля, председатель коллегии ЕЭК Михиал Мясникович говорил, что министерства энергетики стран Евразийского экономического союза должны в течение двух недель выработать решения по ценам на газ и тарифам на его прокачку в рамках союза.

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