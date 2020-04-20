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Работа нефтяных станков - качалок

Цена на нефть WTI впервые в истории опустилась ниже одного доллара

© Sputnik / Maxim Bogodvid
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20200420/29956126/Tsena-na-neft-WTI-vpervye-v-istorii-opustilas-do-odnogo-dollara.html

Пандемия коронавируса в мире сильно бьет по спросу нефти. В условиях, когда из-за карантина передвижение жителей ограничено, а предприятия закрыты, интерес к горючему резко падает.

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Стоимость фьючерса нефти марки WTI с поставкой в мае впервые в истории опустилась ниже 1 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Нефтепереработка.
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Падение WTI продолжалось весь день.

До сегодняшнего дня исторический минимум составлял один доллар за баррель. Эксперты отмечают, что обесценивание майского фьючерса связано с тем, что из-за падения спроса в связи с пандемией на нефть нет покупателей, которые были бы готовы принять ее поставку 21 апреля.

Стоимость июньских фьючерсов WTI упала почти на десять процентов – до 22,62 доллара за баррель. В свою очередь, цена фьючерсов на поставки в июне североморской нефтяной смеси марки Brent упала на пять процентов – до 26,66 доллара за баррель.

Пандемия коронавируса в мире сильно бьет по спросу нефти. В условиях, когда из-за карантина передвижение жителей ограничено, а предприятия закрыты, интерес к горючему резко падает.

В начале апреля котировки начали расти на фоне сообщений о новом соглашении ОПЕК+. В итоге сделка была заключена, а снижение добычи в ближайшие два месяца составит 9,7 миллиона баррелей нефти. Однако это не помогло стабилизировать цены, поскольку в Международном энергетическом агентстве и в ОПЕК прогнозируют дальнейшее рекордное падение спроса на сырье.

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