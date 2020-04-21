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Нефтяная и газовая платформа в море, архивное фото.

Обрушение цен на нефтяном рынке: комментарий Кремля

© Depositphotos / curraheeshutter
Экономика
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Тема:
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20200421/29963438/obrushenie-tsen-na-neftyanom-rynke-kommentariy-kremlin.html

Высшее российское руководство внимательно отслеживает динамику мировых цен на углеводороды и биржевые котировки.

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. В условиях падения цен на нефть российские власти располагают всеми резервами для минимизации его негативных последствий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Конечно, при необходимости эти ресурсы, которые имеются под рукой, будут задействованы", — добавил он.

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По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают динамику мировых цен на нефть, но реально котировки не обвалились так, как это произошло с майским фьючерсом, поэтому нет повода слишком негативно оценивать ситуацию.

Накануне майские фьючерсы нефти техасской марки WTI впервые в истории подешевели на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ. В ночь на вторник цены возвращались к положительным значениям, однако к 10 утра опускались ниже 4,04 доллара.

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Тема:
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