Похоже, русские выигрывают нефтяную войну

О том, что цены на нефть могут оказаться "в отрицательной зоне" и что последствия будут самыми тяжелыми, банковские аналитики (включая аналитиков ведущих американских и европейских банков) предупреждали еще месяц назад, пишет в своем материале на РИА Новости Иван Данилов. Причем даже в СМИ активно обсуждалось, что беспрецедентные сокращения добычи, которые с мая будут проводить Саудовская Аравия, Россия и другие участники сделки ОПЕК+, окажутся недостаточными для того, чтобы выправить цены на нефть в краткосрочной перспективе, и что для их стабилизации в условиях коронавирусной эпидемии потребуется содействие со стороны американского нефтяного сектора. Справедливости ради нужно отметить, что как среди американских чиновников (например, членов комиссии по регулированию нефтяной отрасли в Техасе), так и среди руководителей и владельцев самих сланцевых компаний нашлись сторонники здравого смысла, которые предлагали официально или неофициально организовать сокращение добычи в США одновременно с заключением сделки ОПЕК+ или уже после ее заключения, — для того, чтобы убедить скептиков, что саудовские и российские нефтяники не воспользуются американской слабостью.
В сухом заявлении американского министра энергетики на саммите G20 самым важным моментом были совсем не цифры (вероятно, способа точно определить, какой объем добычи в США будет уничтожен до конца 2020-го, вообще не существует), а то, каким способом предполагается регулировать добычу. Высокопоставленный вашингтонский чиновник сказал, что это будет делать рынок, и это вполне устроило, например, представителей Саудовской Аравии, которая сейчас является председателем группы G20. Все дело в том, что и саудовские, и российские нефтяники и чиновники, в отличие от многих псевдоэкспертов, которые объявляли о "победе США над ОПЕК", прекрасно себе представляли, как будет выглядеть именно "рыночный" механизм принудительного сокращения.
А выглядеть он будет примерно как повторяющаяся (в случае необходимости — каждый месяц) ценовая катастрофа на американском рынке фьючерсов на нефть. С возможным повторением отрицательных цен, вызванных как особенностями конструкции американского нефтяного рынка, так и (в первую очередь!) действиями американских сланцевиков, которые даже в отношениях с федеральными властями и техасскими государственными регуляторами "не захотели решить вопрос по-хорошему, и вышло по-плохому".
Это означает, что инвестор, заключивший майский контракт WTI, будет вынужден продать эту позицию (по любой цене) до 21 апреля, чтобы избежать застревания в необходимости искать место для баррелей в хранилище в Кушинге, которое к тому времени, вероятно, будет полностью заполнено (оно уже заполнено на 77 процентов по состоянию на прошлую пятницу, что указывает на дефицит места в хранилище к первой неделе мая)".
Прямым последствием этой локальной логистической и складской катастрофы, вызванной желанием сланцевиков "добывать до упора", стало обрушение не только цен на нефть с поставкой в конце апреля и начале мая, но и на нефть, которая будет поставлена в июне и июле, хотя размах падений там пока не такой впечатляющий и цены еще положительны. С учетом того что у многих американских компаний цены поставок нефти покупателям привязаны именно к этому фьючерсному контракту, даже в том случае, если нефть поставляется совсем не в Кушинг, — серьезные проблемы сейчас будет испытывать значительная часть американских добытчиков. Причем не только и не столько от негативных цен прямо сейчас, сколько от резко падающих цен в ближайшие месяц-два, а также перспективы физической невозможности закачать нефть в трубопровод или найти ей место для хранения. В той или иной мере аналогичные проблемы возникнут и в других точках мира, но вряд ли где-то масштаб ущерба сравнится с тем, что происходит в США, где нефтяники массово страдают от собственных амбиций.
"Кто выигрывает? Вынуждено сокращенная добыча нефти в Северной Америке может быть в пять раз выше, чем в странах ОПЕК... Североамериканские добытчики нефти оказываются раздавленными, так как ожидается, что нефтяное наводнение будет удерживать цены на низком уровне дольше (чем ожидалось. — Прим. ред.). RBC Capital Markets ожидает, что добыча сланцевой нефти в США сократится на 1,5 миллиона баррелей в день... Напротив, среди добытчиков ОПЕК только Ирак будет вынужден дополнительно сократить 300 000 баррелей в сутки, а Венесуэла — 275 000 баррелей в сутки. Пока что русские и саудовцы, похоже, выигрывают войну за долю рынка. Однако это им дорого обходится, поскольку большинство стран ОПЕК в значительной степени зависят от высоких цен на нефть... В целом добыча в Северной Америке может сократиться на 2,64 миллиона баррелей в сутки в этом году, а объемы (дополнительного принудительного. — Прим. ред.) сокращения ОПЕК составляют около 575 тысяч баррелей в сутки, согласно данным, взятым от RBC и Rystad".
Дональд Трамп уже обещает как-то помочь сланцевым компаниям, но он это уже обещал раньше, и ему не дали это сделать его политические оппоненты в конгрессе США, некоторые из которых открыто празднуют и радуются массовым увольнениям нефтяников и обвалу цен на нефть. Ценовую конъюнктуру нефтяного рынка на ближайшие месяцы предсказать невозможно, но эпидемия все равно закончится, что приведет к восстановлению спроса и росту цен. Однако до этого момента, как справедливо указывают западные источники, довольно значимая часть нефтедобытчиков США и Канады просто не доживет.
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