Снизит ли Россия цену на газ из-за мирового кризиса - экспертное мнение

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по энергетике Павел Завальный рассказал о ситуации в топливно-энергетическом комплексе России и дал прогноз развития экономики на ближайшее будущее.

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. В перспективе потребность в газе будет увеличиваться в Европе, а цены на него, вероятно, снизятся. Об этом Завальный рассказал онлайн в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

© Sputnik / Нина Зотина Председатель Комитета Государственной Думы РФ по энергетике Павел Завальный.

По его словам, бизнес работает только в условиях, когда интересы сторон учтены – никто в убыток себе действовать не будет. Отвечая на вопрос о возможности снижения цены на газ из-за того, что на спотовых рынках цена на него опустились ниже контрактных, Завальный в частности сказал:

"В условиях снижения цен, у любого потребителя, включая Восточную Европу, есть желание пересмотреть условия. В то время, когда цена растет, есть желание сохранить условия. Это нормальный процесс".

Председатель Комитета Госдумы по энергетике также заявил, что цены не догма, можно договариваться.

"Здесь надо также садится за стол переговоров и находить взаимоприемлемые решения, более гибкие механизмы ценообразования, чтобы не было взаимных упреков и обвинений", - сказал Завальный.

При этом он подчеркнул, что выходить из нынешнего кризиса все страны будут сложно и не быстро: "Ясно, что это потеря выручки компаний, снижение инвестиций, в том числе в энергетическом секторе и так далее. Это сдержит модернизацию мировой энергетики".

Говоря о перспективах спроса на газ в мире и, в частности, в Европе он выскал мнение, что оценочно потребление газа увеличится.

"Увеличение спроса на газ в том числе и в Европе – это решение экологических проблем, декарбонизация, сокращение выбросов парниковых газов. Наш прогноз – спрос на газ или сохранится на том же уровне, или потребность в нем увеличится".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova