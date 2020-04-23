18:01 23 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.72
  • USD18.14
  • RUB0.24
  • RON4.08
  • UAH0.67
Поиск
Работа Сбербанка

С чего должно начаться восстановление экономики России после коронавируса

© Sputnik / Игорь Зарембо
Экономика
Получить короткую ссылку
76 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20200423/29991343/putin-shag-koronavirus.html

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что реализацию мер поддержки надо отработать так, чтобы помощь приходила вовремя.

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Важнейшим шагом по восстановлению экономики России после коронавируса станет рост объемов кредитования. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с банкирами и предпринимателями.

"Способность банков обеспечить устойчивый рост доступности и объемов кредитования для граждан и компаний станет важнейшим фактором восстановления и дальнейшего развития экономики России. Нам важно уже сейчас создавать условия на среднюю и долгосрочную перспективу", - отметил российский лидер.

Российский лидер подчеркнул, что в настоящий момент основной общей целью является минимизация негативного влияния от коронавируса в экономике.

"Эпидемия коронавируса, с которой столкнулся весь мир, прежде всего угрожает жизни, здоровью людей, но столь же опасно ее воздействие и на экономику, на состояние целых отраслей. Минимизировать такое негативное влияние, снизить неизбежные социально-экономические потери - наша общая важнейшая задача", - отметил Путин.

Парламент Молдовы ратифицировал соглашение о российском кредит>>

Он призвал принять необходимы решений по поддержке граждан, индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса, системообразующим компаниям.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в стране и мире представлены в спецпроекте Sputnik Молдова.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
На заре космической эры: как готовили первых космонавтов в СССР
На старт! Ракета «Союз-2.1а» проходит последние приготовления перед запуском с Байконура
Ракета "Победы" готова к старту: "Союз-2.1а" доставит на МКС воду и топливо
Аварии на дорогах Молдовы 2020
ДТП на дорогах Молдовы: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться