С чего должно начаться восстановление экономики России после коронавируса

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что реализацию мер поддержки надо отработать так, чтобы помощь приходила вовремя.

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Важнейшим шагом по восстановлению экономики России после коронавируса станет рост объемов кредитования. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с банкирами и предпринимателями.

"Способность банков обеспечить устойчивый рост доступности и объемов кредитования для граждан и компаний станет важнейшим фактором восстановления и дальнейшего развития экономики России. Нам важно уже сейчас создавать условия на среднюю и долгосрочную перспективу", - отметил российский лидер.

Российский лидер подчеркнул, что в настоящий момент основной общей целью является минимизация негативного влияния от коронавируса в экономике.

"Эпидемия коронавируса, с которой столкнулся весь мир, прежде всего угрожает жизни, здоровью людей, но столь же опасно ее воздействие и на экономику, на состояние целых отраслей. Минимизировать такое негативное влияние, снизить неизбежные социально-экономические потери - наша общая важнейшая задача", - отметил Путин.

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Он призвал принять необходимы решений по поддержке граждан, индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса, системообразующим компаниям.

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