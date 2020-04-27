Лавров обратил внимание на мощный удар коронавируса по мировой экономике

По прогнозам большинства экспертов, ей (экономике) предстоит очень длительный период восстановления, сказал Сергей Лавров.

КИШИНЕВ, 27 апр - Sputnik. Мировой экономике предстоит длительное восстановление после удара, который нанесла ей ситуация с коронавирусом. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе своей онлайн-лекции для студентов МГИМО.

"(Коронавирус) нанес очень мощный удар по мировой экономике. По прогнозам большинства экспертов, ей (экономике) предстоит очень длительный период восстановления. Конечно же, серьезно ограничены любые контакты между людьми, включая гуманитарные, образовательные, научные, туристические обмены. К большому сожалению, сужена возможность дипломатических усилий", - сказал Лавров.

Ранее экономист Владимир Рожанковский, что в целом, прогнозы ведущих мировых экспертов свидетельствуют, что восстановление не будет быстрым.

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 3 миллионам человек, из них выздоровели 870 тысяч, а почти 207 тысяч умерли.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova