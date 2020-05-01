Новая сделка ОПЕК+ вступила в силу, нефть дорожает

По достигнутому соглашению производство должно снизиться в мае-июне на 9,7 миллиона баррелей в сутки, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. В день вступления в силу нового соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи мировые цены на нефть пошли вверх.

На утренних торгах июньские фьючерсы на марку WTI дорожали на 3,93%, до 19,58 доллара за баррель. В ходе торгов показатель достигал 20,45 доллара за баррель.

Июльские фьючерсы на североморскую смесь Brent растут на 1,66%, до 26,93 доллара за баррель.

Первого мая вступило в силу новое соглашение ОПЕК+, о котором добывающие страны договорились 12 апреля. Так, мае-июне производство должно снизиться на 9,7 миллиона баррелей в сутки, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.

Точкой отсчета для сокращения взяли октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии базой стал объем в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

В то же время эксперты отмечают, что объема сокращения добычи может быть недостаточно с учетом выпавшего из-за пандемии спроса, который оценивают примерно в 30 миллионов баррелей в день.

Пандемия COVID-19 спровоцировала рекордное снижение цен на нефть из-за обвала спроса на сырье. Негативно на рынок также повлиял тот факт, что в марте страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении прежней сделки.

На прошлой неделе цена сырья WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent опускалась до минимума с 11 декабря 1999 года — ниже 16 долларов за баррель.

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