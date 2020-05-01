"Тысяча долларов за баррель": американский план шокирует нефтяной рынок

Новая, беспрецедентная сделка ОПЕК+ в некотором роде воскрешает американский нефтяной кошмар — и даже усиливает его в том смысле, что теперь координация действий на рынке расширилась еще больше и включает даже страну НАТО, пишет обозреватель.

США не вошли, по крайней мере на официальном уровне, в сделку ОПЕК+, в которой участвуют Россия и другие страны — экспортеры нефти, но на неофициальном уровне в эту сделку вполне может войти штат Техас, где добывается большая часть американской сланцевой нефти. Судьбоносное решение о принуждении нефтяных компаний эпицентра "сланцевой революции" к сокращению добычи может быть принято уже 5 мая, причем проект постановления техасского государственного агентства по регулированию нефтяного сектора не предполагает пряников.

В распоряжении чиновников только увесистый кнут в виде предложения штрафовать за каждый "лишний" баррель, а чтобы привычные к убыткам сланцевики не посчитали это всего лишь дополнительным расходом для и так нерентабельного бизнеса, размер штрафа предлагается зафиксировать на уровне 1000 долларов за баррель, что должно остудить пыл даже самых свободолюбивых нефтедобытчиков.

Houston Chronicle, главное СМИ Техаса, сообщает о деталях плана сокращения и о том, какие баталии развернутся вокруг его принятия: "Железнодорожная комиссия Техаса, регулирующая нефтегазовую отрасль, открыла общественное обсуждение по поводу предложения, которое позволит сократить добычу нефти в штате на 20 процентов в месяц. <...> Текст предложенного приказа был опубликован перед заседанием, на котором комиссия должна проголосовать по этому плану. (Заседание пройдет во вторник, 5 мая). Комиссия не выпускала приказы о сокращении добычи с 1970-х годов, но глобальный избыток сырой нефти, вызванный пандемией коронавируса, побудил (сланцевые нефтедобывающие компании. — Прим. авт.) Pioneer Natural Resources и Parsley Energy попросить агентство использовать эту прерогативу. Эта просьба вызвала раскол в нефтегазовой отрасли: коалиция мелких производителей и защитников окружающей среды выступает за сокращение добычи, в то время как отраслевые торговые ассоциации, крупные компании и операторы трубопроводов категорически против".

Сокращение на 20 процентов — это примерно столько же, сколько пришлось бы сократить Техасу, если штат или США в целом подписали бы соглашение с ОПЕК+. И вряд ли эта цифра выбрана случайно. Можно подозревать, что есть определенный политический запрос именно на такое решение, однако это не гарантирует, что оно будет принято.

Сейчас в США работает модель "рынок решает", что, собственно, и приводит к таким инцидентам, как недавнее падение цен на американскую нефть West Texas Intermediate до отрицательных значений, но эта модель далеко не всех устраивает. Небольшие нефтедобытчики (а в Техасе есть довольно много компаний, в которых работают по 20 человек и добывается меньше 1000 баррелей в день) хотели бы добиться сокращения добычи.

По проекту техасских регуляторов, "малый нефтяной бизнес" будет освобожден от квотирования, а все сокращения придутся на крупные и средние компании.

Инициаторы идеи принудительного сокращения с привлечением чиновников — компании Pioneer Natural Resources и Parsley Energy — являются крупными сланцевыми добытчиками, но при этом они намного меньше, чем гиганты конвенциональной (традиционной) нефтяной индустрии, такие как Exxon или Chevron. Компании — инициаторы сокращений рассчитывают на то, что снижение добычи даст им возможность дожить до более высоких цен, при этом их более слабые с финансовой точки зрения конкуренты из сланцевого сектора в любом случае обанкротятся.

Гиганты конвенциональной нефтедобычи, как справедливо указывают американские журналисты, — против сокращений, хотя в краткосрочной перспективе они могут получить серьезную финансовую выгоду. Есть одно вероятное и логичное объяснение для этой позиции: они хотят сначала увидеть смерть всех сланцевых компаний, то есть просто ликвидировать их как класс, воспользовавшись ситуацией с коронавирусом, и ради этого готовы потерпеть сверхнизкие цены несколько месяцев или дольше. Конечно, на официальном уровне они говорят о том, что заботятся о свободном рынке, но требуется определенный уровень наивности для того, чтобы поверить в идеалистический настрой капитанов "старого" сегмента американской нефтяной индустрии, которые годами страдали от самодеятельности сланцевиков.

Агентство деловой информации Bloomberg указывает на то, что конец этой истории в любом случае будет печальным: "Отрицательные цены на нефть, танкеры, бродящие по морям с грузом, который никто не желает получить, и трейдеры, проявляющие творческий подход к вопросу, где еще можно хранить нефть. Следующая глава в нефтяном кризисе теперь неизбежна: значимые части нефтяной промышленности вот-вот начнут закрываться".

Более логичным выходом с американской стороны было бы фактическое присоединение к Саудовской Аравии, России и другим ответственным нефтедобытчикам.

Но даже среди членов самой техасской комиссии есть "рыночные фундаменталисты", один из которых, председатель Уэйн Кристиан (который не смог остановить появление предложения о квотировании добычи на повестке дня), решил выступить в прессе с призывом защищать свободный рынок, несмотря ни на что: "Как только COVID-19 останется позади, спрос на нефтепродукты, такие как бензин, несомненно, увеличится, поскольку американцы снова начнут ездить на работу. Ситуация стабилизируется. Дело не в "если", а в том, "когда" это произойдет. Это не первый кризис, с которым столкнулась наша страна, и не последний. Но в ста процентах случаев, когда мы сталкиваемся с трудностями, Америка становится сильнее, как и Техас. Именно по этой причине я планирую придерживаться принципов свободного рынка и выступать против квотирования в Техасе".

США могут отказаться от сокращений. И это, вероятно, не очень-то повлияет на судьбу нефтяного рынка страны, зато у такого решения техасской комиссии будут весьма серьезные геополитические последствия. Дело в том, что еще в 2019 году американские эксперты серьезно переживали по поводу того, что Саудовская Аравия и Россия создали новый нефтяной альянс, который мог поднимать и опускать цены на черное золото, причем в альянсе участвовали как страны ОПЕК, так и государства, в него не входящие. Когда в 2020-м сделка ОПЕК+ сорвалась, американские эксперты по геополитике, конечно, сожалели о падении цен на нефть, но испытывали огромную радость по поводу того, что альянс, пугавший их в прошлом году, перестал угрожать американской глобальной энергетической политике, а также дипломатии США на Ближнем Востоке.

Новая, беспрецедентная сделка ОПЕК+ в некотором роде воскрешает этот американский кошмар — и даже усиливает его в том смысле, что теперь координация действий на нефтяном рынке расширилась еще больше и включает даже страну НАТО.

Как сообщает Financial Times, "Норвегия сократит добычу нефти на 13 процентов", а это значит, что правительство Норвегии выполнило свое неформальное обещание, данное странам ОПЕК+ еще до окончания переговоров по "большой сделке".

Кризис закончится, а привычка договариваться о судьбе мировых нефтяных рынков без США — вполне может остаться. Впрочем, даже оставшись в сравнительном одиночестве или как минимум в меньшинстве, Соединенные Штаты в целом и Техас в частности могут утешать себя тем фактом, что принципы "свободного рынка" остались нетронутыми.

Вот только сланцевый сектор эти принципы все равно не прокормят.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova