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Нефтяной станок-качалка.

В России не видят на рынке нефти преднамеренного картельного сговора

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20200504/30115723/russia-ne-vidyat-na-rynke-nefti-prednamerennogo-kartelnogo-sgovora.html

Экономическая активность по всему миру сократилась из-за пандемии коронавируса, в том числе упал спрос на энергоносители, отметил замглавы МИД РФ.

КИШИНЕВ, 4 мая - Sputnik. Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин в интервью РИА Новости заявил, что Москва не видит признаков картельного сговора на рынке нефти в связи с падением цен на энергоносители.

Замглавы внешнеполитического ведомства РФ обратил внимание на мощное воздействие фактора пандемии коронавирусной инфекции. В этой связи резко сократилась экономическая активность по всему миру и, соответственно, упал спрос на энергоносители. Также, по мнению Панкина, сыграли свою роль и спекулятивные игры с фьючерсными контрактами и другими финансовыми инструментами.

"С учетом этих обстоятельств вряд ли стоит говорить о некоем преднамеренном картельном сговоре. Волатильность и резкие скачки цен в последние месяцы проходили на фоне разнонаправленных сигналов, массово практиковались существенные скидки с котировочных цен, менялась востребованность различных сортов нефти", - заявил замминистра.

Добыча нефти, архивное фото
© CC0 / ptra / Pixabay
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Панкин подчеркнул, что "в итоге рынок "просел", оказался разбалансированным, что сразу же сказалось и на других секторах, производственных цепочках, общей экономической и финансовой стабильности".

Ранее вступило в силу новое соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+, в течение первых двух месяцев оно составит сразу почти 10 миллионов баррелей в сутки, из которых основной объем придется на Россию и Саудовскую Аравию.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

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