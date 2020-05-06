Силуанов рассказал, что становится залогом успешных действий на рынке нефти

С 1 мая новая сделка ОПЕК+ вступила в силу, и нефть начала постепенно дорожать. Глава Минфина РФ отметил, что участие всех сторон является залогом успешных действий.

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. Министр финансов России заявил, что участие США в новой сделке ОПЕК+ является залогом более успешных действий на нефтяном рынке, пишет РИА Новости.

"Преимущество нынешней договоренности (о сокращении добычи) в том, что в переговорах теперь участвуют все нефтедобывающие страны, в том числе США. А это залог более успешных действий на нефтяном рынке", - сказал Силуанов.

Глава Минфина РФ также добавил, что даже если бы в марте Россия и ряд других стран заключили сделку с ОПЕК, все равно пришлось бы ее пересматривать, так как спрос в мире на нефть и нефтепродукты резко уменьшился из-за пандемии, поэтому достигнутые договоренности долго бы не продержались.

С 1 мая новая сделка ОПЕК+ вступила в силу и нефть начала дорожать. По достигнутому соглашению производство должно снизиться в мае-июне на 9,7 миллиона баррелей в сутки, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.

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