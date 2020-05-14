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Саммит лидеров стран ЕАЭС организуют в формате видеоконференции

Sputnik
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20200514/30246749/sammit-liderov-stran-eaes-organizuyut-v-formate-videokonferentsii.html

Саммит лидеров стран ЕАЭС должен был состояться в Минске 19 мая, однако из-за пандемии коронавируса COVID-19 ряд стран закрыли свои границы и приняли карантинные меры, поэтому дискуссию проведут по видеосвязи.

КИШИНЕВ, 14 мая - Sputnik. Саммит лидеров стран ЕАЭС, который был запланирован на 19 мая и должен был состояться в Минске, из-за пандемии коронавируса пройдет в формате видеоконференции. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет БелТА.

Стенд Молдовы на выставке WorldFood Moscow.
© Sputnik / Тимур Селиванов
У Молдовы есть возможность увеличить экспорт сельхозпродукции в ЕАЭС
По графику саммит должен состояться в Минске 19 мая, однако из-за пандемии коронавируса COVID-19 ряд стран закрыли свои границы и приняли карантинные меры. Ранее в Минске заявляли, что рассматривается возможность провести переговоры лидеров ЕАЭС по видеосвязи, однако белорусский лидер все же выступал за очную встречу в Минске. Также Лукашенко ранее не исключал перенос саммита на более поздние сроки в связи с эпидемиологической обстановкой, чтобы лидеры государств ЕАЭС все же могли провести личную встречу.

В начале мая президент Молдовы Игорь Додон провел онлайн-дискуссию с Лукашенко, в ходе которой стороны, в частности,  обсудили ход подготовки к заседанию Высшего Евразийского экономического совета.

Евразийский экономический союз действует с 2015 года. Его участницами являются Казахстан, Россия, Кыргызстан, Армения и Беларусь. Молдова является страной-наблюдателем.

ЕАЭС призван обеспечить принцип "четырех свобод" для своих государств: свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. 

В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия.

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