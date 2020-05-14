Саммит лидеров стран ЕАЭС организуют в формате видеоконференции

КИШИНЕВ, 14 мая - Sputnik. Саммит лидеров стран ЕАЭС, который был запланирован на 19 мая и должен был состояться в Минске, из-за пандемии коронавируса пройдет в формате видеоконференции. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет БелТА.
В начале мая президент Молдовы Игорь Додон провел онлайн-дискуссию с Лукашенко, в ходе которой стороны, в частности, обсудили ход подготовки к заседанию Высшего Евразийского экономического совета.
Евразийский экономический союз действует с 2015 года. Его участницами являются Казахстан, Россия, Кыргызстан, Армения и Беларусь. Молдова является страной-наблюдателем.
ЕАЭС призван обеспечить принцип "четырех свобод" для своих государств: свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия.
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