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Северный поток-2

В Nord Stream 2 изучат решение немецкого регулятора по газовой директиве

© Photo : Nord Stream 2
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20200515/30256483/nord-stream-2-izuchat-reshenie-nemetskogo-regulyatora-po-gazovoy-direktive.html

Решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) по трубопроводу "Северный поток-2" может быть обжаловано, говорится в пресс-релизе ведомства.

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. В Nord Stream 2 намерены изучить решение немецкого регулятора, а также возможные меры с целью защиты своих прав, заявил РИА Новости официальный представитель компании Nord Stream 2 AG.

Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) отклонило заявку Nord Stream 2 AG с просьбой освободить трубопровод "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы, говорится в решении BNA.

"Мы намерены прежде всего изучить это решение, спокойно оценить его, а также, конечно, изучить меры с целью защиты своих прав", - заявил представитель компании Nord Stream 2 AG.

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Решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) по трубопроводу "Северный поток-2" может быть обжаловано, говорится в пресс-релизе ведомства.

Помимо прочего, газовая директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо трубопровод в части, пролегающей на территории союза, принадлежал третьей компании.

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