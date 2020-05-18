Эксперты объяснили причину роста цены на нефть марки Brent

Инвесторы оценивают возможность восстановления спроса на нефть по мере ослабления введенных ранее карантинных ограничений в разных странах мира в связи с коронавирусом.

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Цена нефти марки Brent впервые с обвала 9 апреля превысила отметку в 35 долларов за баррель, передает РИА Новости.

Как свидетельствуют данные торгов, цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 8,4%, до 35,23 доллара за баррель.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась при этом на 10,16%, до 32,52 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI, которые истекают 19 мая, - на 10,98%, до 32,66 доллара.

"Оптимизм относительно спроса на нефть способствовал росту цен. В то же время, спрос на бензин вернулся, поскольку власти ослабили ограничительные меры", - считает аналитик Rystad Energy Паола Родригес-Масиу.

При этом аналитик ING Уоррен Паттерсон считает, что риск сохранения дисбаланса между спросом и предложением сохраняется.

Тем самым, инвесторы оценивают возможность восстановления спроса на нефть по мере ослабления введенных ранее карантинных ограничений в разных странах мира в связи с коронавирусом.

Ожидание восстановления спроса также поддерживает снижение объемов добычи нефти странами ОПЕК+ в рамках достигнутой в апреле договоренности, а также прекращение роста запасов в США.

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