Эксперты рассказали о главных итогах заседания Высшего Совета ЕАЭС

Евразийская интеграция – один из приоритетных экономических проектов, который совместными усилиями развивается на постсоветском пространстве.

КИШИНЕВА, 20 мая – Sputnik. Центростремительные процессы в ЕАЭС, несмотря на глобальные вызовы, связанные с мировым кризисом из-за фактора короноваруса, успешно развиваются. Такую оценку дали эксперты в ходе международного вебинара, организованного "Центром изучения перспектив интеграции" по итогам онлайн-заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло 19 мая.

На мероприятии специалисты обсуждали стратегию развития евразийской интеграции, говорили о проблемах, а также о повышении эффективности Союза.

По мнению белорусского сенатора Андрея Русаковича, заседание Высшего Евразийского экономического совета продемонстрировало несколько очень важных вещей.

"Из принятых решений, я особо выделил бы два. В первую очередь, одобрены стратегические направления развития евразийской экономической интеграции на ближайшие пять лет".

"Этот важный стратегический документ дает ориентиры и возможность последовательно реализовывать широкую программу белорусского председательства и в целом развития ЕАЭС".

Он подчеркнул, что в ближайшие пять лет должен быть сформирован полноценный экономический союз, который будет эффективен для всех участников и позволит продвигать совместные интересы на международной арене.

"Второй документ, который я бы также выделил, - это основные ориентиры макроэкономической политики на ближайшие два года. Это важный сигнал насколько мы можем совмещать наши национальные интересы и совместные общие интересы в рамках ЕАЭС, в том числе - как мы в рамках ЕАЭС сможем минимизировать вот эти негативные явления последних месяцев, и в целом защитить наши интересы на внешнем контуре".

"Лидеры ЕАЭС продемонстрировали возможность обсуждать проблемы и находить взаимоприемлемые решения. В дальнейшем мы можем рассчитывать на решение всех тех вопросов, которые закладывались еще пять лет назад при формировании, создании ЕАЭС", - сказал Русакович.

В свою очередь депутат парламента Республики Беларусь, зампредседателя комиссии по международным делам Олег Гайдукевич подчеркнул, что конкуренция и политические проблемы в мире после пандемии обострятся. Поэтому роль ЕАЭС как надежной экономической гавани очень важна.

"В Белоруссии это прекрасно понимают. Поэтому мы очень серьезное внимание уделяем развитию ЕАЭС".

"Вы задали мне вопрос – успешен ли ЕАЭС? А какое интеграционное образование в мире можно назвать полностью успешным? ЕС имеет проблемы? Да. Больше чем мы. Они меньше спорят чем мы? Нет. Оценивая вчерашнее заседание, согласен с той точкой зрения, что все лидеры стран продемонстрировали желание укреплять и развивать союз. Действительно есть заинтересованность в том, чтобы союз наш стал более эффективным – особенно экономически", - сказал Гадукевич.

"Наиболее спорным вопросом, - продолжил он, - вчера был тариф и рынок газа на территории ЕАЭС. Да, по этому вопросу у нас разные мнения. Но разве это мешает нам согласовать остальные вопросы? Нет".

Говоря о позиции Белоруссии по вопросу интеграции в ЕАЭС, депутат обратил внимание на тезисы президента страны Александра Лукашенко, в которых предельно четко и ясно были обозначены приоритеты Белоруссии, страна заинтересован, чтобы Союз был более эффективным.

"Мы хотим, чтобы наднациональные органы стали играть большую роль в ЕАЭС, особенно в спорных моментах, которые у нас есть, чтобы они могли решать те задачи, которые сейчас вынуждены решать главы государств напрямую".

"Мы хотим делать ставку на инновационные предприятия и думать о будущем Союза не на год вперед, а на пять – десять лет вперед, чтобы ЕАЭС стал действительно серьезным игроком на мировой арене", - сказал Гайдукевич.

Руководитель секретариата Делового совета ЕАЭС, исполнительный директор Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций Станислав Наумов, говоря о приоритетных целях и задачах ЕАЭС, заявил, что необходимо укреплять международный авторитет ЕАЭС.

"Организации нужно более решительно и уверенно действовать в диалоге и с Большой двадцаткой – где нужно продвигать коллективные интересы всех стран Союза", - сказал Наумов.

Главный редактор портала "Евразия.Эксперт", проректор ГАУГН по международной деятельности Вячеслав Сутырин обратил внимание на внутренние процессы в ЕАЭС, которые обсуждаются, критикуются, реформируются, что свидетельствует о жизнеспособности Союза.

"Тема цен на энергоносители – наиболее сложная. Она до конца не проработана в ЕЭК и на уровне правительств. Но сейчас этот вопрос был обсужден, и ситуация стала понятной. Учитывая, что такие активные дискуссии ведутся, это, конечно, свидетельствует о том, что Союз – это не фикция, а работающий механизм, который важен для государств-участников, для лидеров этих государств. Поэтому эти споры совершенно нормальные. Важно удерживать эти споры в рамках, не политизировать", - считает Сутырин.

"Также я бы обратил внимание на жесткое заявление президента Казахстана Токаева, который подверг критике ЕЭК. Надо проанализировать и понять смысл этой публичной критики. Надо также проанализировать, как лучше выстроить работу ЕЭК, вхождение в курс дела новой команды, которая состоит из профессионалов высокого уровня. Еще один тезис Токаева заключался в том, что не надо вносить гуманитарную составляющую в интеграцию, хотя эта позиция сформулирована Казахстаном давно".

По словам эксперта, в этом вопросе ЕАЭС надо сформулировать консолидированную позицию.

В ходе вебинара выступили и другие эксперты из разных стран, которые затронули и обсудили вопросы, касающиеся стратегии развития ЕАЭС.

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