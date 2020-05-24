Историческое событие: первую в мире плавучую АЭС ввели в эксплуатацию

Плавучая атомная теплоэлектростанция состоит из береговой инфраструктуры и плавучего энергоблока, оснащенного двумя реакторами типа КЛТ-40С электрической мощностью 35 МВт каждый. Электрическая мощность ПАТЭС – 70 МВт, тепловая – 50 Гкал/час.
"С сегодняшнего дня проект по сооружению плавучей атомной теплоэлектростанции в городе Певеке Чукотского автономного округа можно считать успешно завершенным", – заявил генеральный директор АО "Концерн "Росэнергоатом" Андрей Петров.
В изолированную сеть Чаун-Билибинского энергоузла Чукотки пошла генерируемая электроэнергия.
После завершения эксплуатации устаревших энергоблоков станция "Академик Ломоносов" будет полностью снабжать регион светом и теплом.
Другие детали - в нашем видео.
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