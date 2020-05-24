14:54 24 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.50
  • USD17.75
  • RUB0.25
  • RON4.03
  • UAH0.66
Поиск
Экономика

Историческое событие: первую в мире плавучую АЭС ввели в эксплуатацию

Получить короткую ссылку
65 0 0
Новости
Все новости
Все новости
РОСАТОМ
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20200524/30344723/istoricheskoe-sobytie-pervuyu-v-mire-plavuchuyu-aes-vveli-v-ekspluatatsiyu.html

В мировой атомной энергетике произошла премьера. На глади Чукотского моря начала свою работу российская атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов".

Плавучая атомная теплоэлектростанция состоит из береговой инфраструктуры и плавучего энергоблока, оснащенного двумя реакторами типа КЛТ-40С электрической мощностью 35 МВт каждый. Электрическая мощность ПАТЭС – 70 МВт, тепловая – 50 Гкал/час.

"С сегодняшнего дня проект по сооружению плавучей атомной теплоэлектростанции в городе Певеке Чукотского автономного округа можно считать успешно завершенным", – заявил генеральный директор АО "Концерн "Росэнергоатом" Андрей Петров.

Электроэнергия
© CC0 / Pixabay / Pexels
В России создали плавучую атомную электростанцию
По его словам, новый объект полноправно стал 11-й промышленно эксплуатируемой АЭС в России и самой северной в мире

В изолированную сеть Чаун-Билибинского энергоузла Чукотки пошла генерируемая электроэнергия.

После завершения эксплуатации устаревших энергоблоков станция "Академик Ломоносов" будет полностью снабжать регион светом и теплом.

Другие детали - в нашем видео.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Крупнейшую в мире плавучую солнечную электростанцию построит Южная Корея


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Спасатели на месте крушения самолета Пакистанских авиалиний в Карачи.
В Пакистане потерпел катастрофу пассажирский самолет
«Воины против COVID-19»: новая серия кукол.
"Противопандемическая рать": новый тренд в мире игрушек
Школьный календарь 2020-2021
Школьный календарь 2020-2021: все каникулы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться