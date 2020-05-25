Нефть: опасения насчет спроса ослабли, цены снова пошли вверх

Стоимость "черного золота" с оптимизмом реагирует на постепенное ослабление по всему миру введенных в связи с коронавирусом ограничений.

КИШИНЕВ, 25 мая - Sputnik. После резкого пятничного снижения цены на нефть в понедельник вернулись к росту на фоне уменьшения опасений за перспективы рынков сбыта, свидетельствуют данные торгов.

После обеда цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,09% - до 35,17 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,81%, до 33,51 доллара за баррель. Рост отмечается после того, как в пятницу цены снизились в среднем на 2%.

Цены на нефть начали новую неделю с роста после коррекционного пятничного снижения. Стоимость "черного золота" с оптимизмом реагирует на постепенное ослабление введенных в связи с коронавирусом ограничений по всему миру.

В понедельник премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отмене режима чрезвычайной ситуации, введенного в апреле на фоне эпидемии коронавирусной инфекции, в оставшихся пяти префектурах, включая столичный регион.

Japan PM Abe: to lift state of emergency for all of Japan today https://t.co/WOEsQY393s pic.twitter.com/hjiP3fRCVE — Reuters (@Reuters) May 25, 2020

​"Нефтяные рынки сосредоточены на возможности смягчения ограничительных мер", - сказал агентству Рейтер аналитик CMC Markets Майкл Мак-Карти (Michael McCarthy). При этом объемы торгов на нефтяном рынке снижены в понедельник, поскольку торги в Лондоне и США не проводятся в связи с национальными праздниками.

В то же время рост цен на нефть сдерживают опасения за перспективы отношений между двумя крупнейшими мировыми экономиками и потребителями нефти - США и Китаем. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил в понедельник, что Китай сделал США представление из-за заявлений американских чиновников по законопроекту о нацбезопасности в Гонконге. По его словам, если США продолжат подрывать интересы Китая, Пекин предпримет контрмеры.

Заявление прозвучало после того, как советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сказал в интервью американским СМИ, что США могут ввести санкции против Китая, если Пекин с помощью законопроекта о национальной безопасности "захватит" Гонконг.

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