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Кремль.

Как оценивают в Кремле сделку ОПЕК+

© Sputnik / Evgeniya Novozhenova
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20200526/30366904/kak-otsenivayut-v-kremlin-sdelku-opek-plius.html

Отвечая на этот вопрос журналистов, пресс-секретарь президента Путина напомнил, что российская сторона изначально предостерегала от поспешных, эмоциональных выводов.

КИШИНЕВ, 26 мая - Sputnik. В Кремле считают успешной сделку по ОПЕК+, её эффективность проявляется с перспективой, заявил на брифинге во вторник Дмитрий Песков.

Нефтяные станки-качалки.
© Sputnik / Максим Богодвид
Новая сделка ОПЕК+ вступила в силу, нефть дорожает

Он напомнил, что российская сторона изначально предостерегала от поспешных, эмоциональных выводов, подчеркивая, что эта сделка рассчитана на определенные перспективы, и эффективность этой сделки также проявляется с перспективой.

"В любом случае можно констатировать что во многом благодаря этой сделке удается избежать совсем негативного и обвального развития ситуации на энергетическом рынке", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле успешной сделку по ОПЕК+.

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