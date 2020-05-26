Как оценивают в Кремле сделку ОПЕК+

Отвечая на этот вопрос журналистов, пресс-секретарь президента Путина напомнил, что российская сторона изначально предостерегала от поспешных, эмоциональных выводов.

КИШИНЕВ, 26 мая - Sputnik. В Кремле считают успешной сделку по ОПЕК+, её эффективность проявляется с перспективой, заявил на брифинге во вторник Дмитрий Песков.

Он напомнил, что российская сторона изначально предостерегала от поспешных, эмоциональных выводов, подчеркивая, что эта сделка рассчитана на определенные перспективы, и эффективность этой сделки также проявляется с перспективой.

"В любом случае можно констатировать что во многом благодаря этой сделке удается избежать совсем негативного и обвального развития ситуации на энергетическом рынке", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле успешной сделку по ОПЕК+.

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