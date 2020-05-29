Как COVID-19 повлиял на денежные переводы из России в СНГ

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik, Мария Науменко. Системы денежных переводов отмечают уменьшение объемов трансграничных потоков этой весной. Падение переводов из России в страны ближнего зарубежья в апреле в некоторых компаниях достигло 50%.

Такие показатели обусловлены тем, что многие трудовые мигранты из-за пандемии вернулись к себе на родину или остались в России без работы. Sputnik разбирался, что сейчас происходит на рынке денежных переводов, и узнал прогнозы ключевых игроков по восстановлению отрасли.

Объемы переводов в апреле упали в половину

В апреле рынок ощутил существенное падение объемов трансграничных переводов из России в соседние страны. Если в марте снижение составляло лишь 5-10% (по сравнению с мартом 2019 года), то в апреле, по словам директора сервиса "Золотая корона – Денежные переводы" Ивана Ситнова, оно оказалось самым существенным и достигло 50%. Сейчас майские показатели уже находятся на уровне 25-30%.

Подобную тенденцию зафиксировали и в "Юнистрим". Как сообщила Sputnik президент системы международных денежных переводов Ксения Чернышева, в апреле 2020 года объем денежных переводов, по сравнению с показателем марта, снизился на 34%. В мае, по сравнению с апрелем, наблюдается увеличение объемов примерно на 10%.

"Львиная доля трансграничных переводов из России в страны ближнего зарубежья – это деньги, которые зарабатывают мигранты и отправляют своим семьям на родину. В марте ситуация с коронавирусом еще не была настолько острой, значительная часть предприятий функционировали, а в апреле они перестали работать. Многие из иностранных работников были вынуждены возвратиться в свои страны либо просто сидели и ждали. То есть им было нечего отправлять домой", - объясняют динамику по объемам переводов этой весной аналитик группы компаний "Финам" Алексей Коренев.

© Sputnik / Денежные переводы

В пресс-службе Western Union отметили, что, напротив, в апреле, по сравнению с мартом, наблюдалось сокращение снижения объема переводов. Этот процесс продолжается и сейчас.

"Объемы переводов физических лиц друг другу в апреле снизились из-за ситуации с COVID-19 на 21% по сравнению с 30% на конец марта. Улучшение ситуации в апреле вызвано позитивными трендами по ритейловой сети, а также ростом цифровых денежных переводов на 77%. В мае Western Union по-прежнему отмечает позитивную динамику по переводам физических лиц", - заявили в компании.

Удар по экономике стран

"Для большинства стран СНГ поступления средств из России – это существенное пополнение бюджета . Эта валюта помогает дальше совершать какие-то внешнеторговые операции. Поэтому для стран, для которых денежный перевод играет большую роль, в первую очередь Кыргызстана и Таджикистана, для них непоступление ожидаемых средств - большой удар для экономики", - заключил Ситнов.

"Наиболее зависимы от денежных переводов из России экономики Таджикистана и Кыргызстана, в этих странах доля входящих денежных переводов составляет около трети в ВВП", - добавляет Чернышева.

А вот на экономику России падение объема трансграничных переводов практически не влияет, подчеркивает Ситнов.

Что поможет восстановлению отрасли

По мнению Ивана Ситнова, на восстановление рынка денежных переводов повлияют два фактора: открытие пунктов обслуживания физических лиц и возобновление международных авиаперелетов.

"Мы видим, что в мае, в том числе в Москве, снимают некоторые ограничения, введенные из-за карантина, все больше пунктов начинают работать, заметен определенный рост. Что касается границ, они были закрыты в начале сезона, когда люди должны были прилететь в Россию на заработки. Как только границы откроют, ситуация будет улучшаться. Когда это произойдет, может, через месяц, может, через два, прогнозировать сложно. Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом", - считает представитель "Золотой короны".

Алексей Коренев предполагает, что "сегмент денежных переводов достаточно быстро сможет вернуть себе былые показатели, как только рынок труда начнет восстанавливаться".

"Сейчас полностью запустят стройки, ремонт дорог. Рабочие руки нужны, а раз они нужны, то мигранты потянутся обратно в Россию. Вопрос в другом – рынок труда может заметно измениться", - говорит аналитик.

Он рассуждает, что если до пандемии среди граждан РФ были непопулярны профессии, связанные с тяжелым физическим трудом на открытом воздухе, и эти рабочие места доставались иностранцам, то сегодня приезжие могут столкнуться с конкуренцией, и россияне будут претендовать на те вакансии, которые раньше были востребованы во основном среди трудовых мигрантов.

Гендиректор Делового Центра экономического развития СНГ Владимир Савченко также подчеркивает, что денежные переводы напрямую зависят от производственной активности, которая восстановится "при нормальном стечении обстоятельств месяца через два-три".

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