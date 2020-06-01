Транзит газа по газопроводу "Ямал-Европа" возобновлен

КИШИНЕВ, 1 июн - Sputnik. Транзит газа через польский участок газопровода "Ямал-Европа" в первый день июня возобновлен после остановки на четверо суток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные оператора Gascade, принимающего газ на территории Германии.
Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку "Ямала-Европы" проходит только по результатам аукционов. В мае бронирование мощностей осуществлялось посуточно, а аукционы на весь июнь и на третий квартал были проведены заранее, по их итогам было зарезервировано 94% и 80% мощности газопровода соответственно.
Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. Позднее он подчеркнул, что "Газпром" будет использовать газопровод "по потребности". В свою очередь, уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявлял, что страна ожидает сохранения объемов поставок российского газа через ее территорию.
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