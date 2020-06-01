Мишустин: план по восстановлению экономики должен привести к ее росту

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. Общенациональный план действий по восстановлению экономики России должен обеспечить выход на траекторию роста. Он позволит провести долгосрочные структурные изменения в отрасли. Об этом заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
Мишустин отметил, что документ подготовлен с участием регионов и представителей делового сообщества. "План состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям, выполнить его будет необходимо до конца следующего года. Сегодня план будет представлен в администрацию президента", - заключил Мишустин.
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