Мишустин: план по восстановлению экономики должен привести к ее росту

Российский премьер отметил, что план подготовлен с участием регионов и представителей делового сообщества.

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. Общенациональный план действий по восстановлению экономики России должен обеспечить выход на траекторию роста. Он позволит провести долгосрочные структурные изменения в отрасли. Об этом заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

"Основная цель плана - выход на устойчивую траекторию экономического роста, увеличение реальных доходов граждан на основании использования современных технологий, цифровизации, новых возможностей рынка труда, образования, быстрого и качественного строительства жилья", - сказал российский премьер.

Мишустин отметил, что документ подготовлен с участием регионов и представителей делового сообщества. "План состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям, выполнить его будет необходимо до конца следующего года. Сегодня план будет представлен в администрацию президента", - заключил Мишустин.

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