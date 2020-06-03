Нефть снова дорожает, но у Всемирного банка тревожный прогноз

Обвал нефтяных котировок начался в марте после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении.

КИШИНЕВ, 3 июн — Sputnik. Стоимость барреля нефти марки Brent превысила 40 долларов впервые с 6 марта, когда стало известно о том, что участникам ОПЕК+ не удалось продлить договоренности по сокращению добычи.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов на 03.44 мск, стоимость фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставкой в августе на бирже ICE в Лондоне росла на 1,14 процента — до 40,08 доллара за баррель.

При этом июльские фьючерсы на нефть WTI дорожали на 1,96%, до 37,53 доллара за баррель.

Напомним, в апреле страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае–июне 2020 года, на 7,7 миллиона — во втором полугодии и на 5,8 миллиона — далее до конца апреля 2022-го.

Кстати, Всемирный банк ожидает, что спрос на нефть в 2020 году "просядет" на 9%. Об этом говорится в докладе "Перспективы мировой экономики", который организация планирует опубликовать 8 июня, сообщает Neftegaz.RU.

В нем отмечается, что падение цен на "черное золото" с конца января текущего года, было следствием снижения спроса из-за пандемии и введенных ограничений. Усугубят положение дел стран-производителей низкие цены на сырье. А в развивающихся странах ожидается кризис в здравоохранении.

ВБ прогнозирует, что в предстоящие 5 лет в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах рецессия и финансовый кризис способны привести к снижению потенциального объема производства на 8%.

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