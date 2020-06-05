Минэкономики ФРГ: в Берлине отвергают санкции США по "Северному потоку-2"

КИШИНЕВ, 5 июн - Sputnik. В Берлине внимательно следят за ситуацией вокруг проекта газопровода "Северный поток-2" в США, позиция по поводу экстерриториальных санкций неизменна, в Берлине их отвергают. Об этом заявила на брифинге представитель Министерства экономики ФРГ, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Как вы знаете, мы наблюдаем за развитием вокруг "Северного потока 2", в том числе за развитием в США. Мы не комментируем это. Наша принципиальная позиция относительно экстерриториальных санкций также ясна. Мы отвергаем их", - заявила представитель министерства.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
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