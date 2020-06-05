Минэкономики ФРГ: в Берлине отвергают санкции США по "Северному потоку-2"

Законопроект о санкциях против "Северного потока 2" ранее был внесен в сенат США. Он предлагает вводить санкции против страховых компаний судов, работающих на прокладке газопровода.

КИШИНЕВ, 5 июн - Sputnik. В Берлине внимательно следят за ситуацией вокруг проекта газопровода "Северный поток-2" в США, позиция по поводу экстерриториальных санкций неизменна, в Берлине их отвергают. Об этом заявила на брифинге представитель Министерства экономики ФРГ, отвечая на вопрос РИА Новости.

"Как вы знаете, мы наблюдаем за развитием вокруг "Северного потока 2", в том числе за развитием в США. Мы не комментируем это. Наша принципиальная позиция относительно экстерриториальных санкций также ясна. Мы отвергаем их", - заявила представитель министерства.

Законопроект о санкциях против "Северного потока 2" ранее был внесен в сенат США. Он предлагает вводить санкции против страховых компаний судов, работающих на прокладке газопровода. Документ поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.

© Sputnik / Северный поток 2

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova