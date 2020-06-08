РИА Рейтинг: Молдова - европейский аутсайдер по доступности газа населению

Несмотря на падение биржевых цен, ситуация на потребительском рынке в последнее время была неоднозначной.

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. На свои зарплаты купить больше всего природного газа могут купить жители Казахстана, Люксембурга, России и Великобритании, таковы результаты исследования, подготовленного экспертами РИА Рейтинг по заказу РИА Новости. Наименьший объем могут себе позволить купить граждане Молдовы, Болгарии и Сербии.

Среднегодовая цена в 2019-м на голландской биржевой площадке TTF снизилась на 43,6% до 160 долларов за тысячу кубических метров, при этом в конце года цена газа составляла около 140 долларов. В 2020 году ситуация не изменилась — цены продолжали падать и в мае они опустились ниже 40 долларов.

Тем не менее, на потребительском рынке в Европе ситуация была неоднозначной. В некоторых странах цены для населения, несмотря на падение биржевых цен, даже выросли. Это объясняется тем, что механизмы ценообразования на биржевом рынке и розничном рынке работают по-разному. При этом очевидно, что доступность газа для конечного потребителя определяется не только его ценой, но и уровнем дохода граждан.

Для оценки доступности голубого топлива населению эксперты рассчитали объем газа, который могли приобрести на свои средние зарплаты жители различных стран в конце 2019 года — начале 2020 года.

Первое место по доступности газа для населения занял Казахстан, среднестатистический житель которого на свою зарплату может приобрести в месяц 8,8 тысячи кубометров газа. Зарплаты здесь невысокие, однако цены на газ самые низкие из всех стран, участвующих в рейтинге, — 44,7 долларов за тысячу кубических метров природного газа.

Второе место занял Люксембург с 8,3 тысячи кубометров. И это несмотря на то, что газ тут почти в десять раз дороже для населения, чем в Казахстане, — 467,8 долларов за тысячу кубометров. Зарплаты в стране одни из самых высоких, что и позволило бы простому жителю купить себе, при желании, так много газа.

Третья строчка за Россией, еще одной страной с дешевым газом (87,9 долларов за 1000 кубов). Ее граждане на свои средние зарплаты могут купить около 6,5 тысячи кубометров газа.

Далее в верхней части списка расположились в основном развитые западноевропейские страны — здесь высокие зарплаты, но и газ дорогой.

Согласно рейтингу, наименьший объем природного газа имеют возможность приобрести жители Молдовы. На средний заработок здесь можно купить немногим больше тысячи кубометров, то есть в восемь раз меньше, чем в лидирующем Казахстане. Цены на газ в стране по европейским меркам невысокие, однако при этом в стране очень низкий уровень зарплат.

Помимо Молдовы, среди аутсайдеров находятся также Болгария и Сербия. В этих странах жители могут приобрести менее 1,3 тыс. кубометров газа в месяц.

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