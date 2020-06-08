Выгодно всем: новое соглашение ОПЕК+

В ходе встречи стран - участников соглашения ОПЕК+ 6 июня были подведены результаты начального этапа сокращения добычи нефти и принято решение о дальнейших действиях.

Первый период прошли успешно

Нынешнее соглашение, которое также называют ОПЕК+ 2.0, было заключено в середине апреля после переговоров G20 (группа стран "Большой двадцатки" - ред.) и участников ОПЕК+. Тогда было решено о снижении объемов добычи на 9,7 млн. баррелей в сутки. Это решение было принято на фоне беспрецедентного падения объемов потребления нефти из-за коронавируса. Почти все страны применяли одинаковые меры борьбы с распространением инфекции: вводились ограничения на перемещение людей, чтобы они не заражали друг друга. В итоге во всех частях мира самолеты перестали летать, а автомобили ездить, останавливались промышленные предприятия. Соответственно потребление топлива сократилось. А добыча нефти оставалась на прежнем, докарантинном уровне.

Более того, из-за разночтений между Россией и Саудовской Аравией по вопросу дополнительного сокращения производства нефти, сделка ОПЕК+ на второй квартал 2020 года была фактически сорвана. На встрече участников соглашения ОПЕК+ 4-6 марта нынешнего года королевство предлагало сократить объем добычи нефти еще на 1,5 млн баррелей для всех участников к тем квотам, что уже действовали. Причиной такого действия назывался спад спроса в Китае (к началу марта серьезные карантинные меры действовали в основном в Китае, а Европе они появились чуть позже). Россия выступала за то, чтобы не сокращать добычу в тот момент, подождать и следить за развитием ситуации, потому что было непонятно, как долго продлится карантин в КНР и перекинется ли вирус на другие страны.

После неудачной встречи членов ОПЕК+ в марте Саудовская Аравия начала "ценовую войну": королевство стало давать существенные скидки покупателям ее нефти и объявило об увеличении добычи нефти с 1 апреля (когда заканчивался период предыдущих договоренностей) на 2 млн баррелей в сутки. Остальные участники соглашения также получили свободу действий и готовились увеличить свою добычу.

В итоге две тенденции – стремительное падение потребления нефти и рост ее добычи привели к "идеальному шторму" на рынке и обрушению цен. Именно на этом фоне и была заключена нынешняя сделка ОПЕК+ 2.0.

Эта предыстория важна для понимания истинных целей соглашения на первый период: как минимум на май. Огромный переизбыток предложения нефти в марте-апреле поставил вопрос о переполнении нефтяных хранилищ во всем мире. Ведь "лишняя" нефть шла именно туда.

А превышение предложения над спросом оценивалось от 20 до 35 млн баррелей в сутки. Поэтому новое соглашение ОПЕК+ ставило перед собой первоочередную задачу не допустить переполнения нефтяных хранилищ.

В случае реализации самого негативного сценария всем производителям пришлось бы сокращать производство гораздо больше, чем по условиям договора ОПЕК+, а цены на нефть упали бы до нуля.

Этим нынешнее соглашение стран-производителей нефти отличается от первого договора ОПЕК+, заключенного в 2016 года. Тогда речь шла о регулировании объемов производства для того, чтобы поднять цену нефти, так как она никого из участников расширенного картеля, в том числе Россию, не устраивала.

Потребление восстанавливается, цены тоже

К началу июня риск переполнения нефтяных хранилищ существенно снизился, сейчас такой сценарий фактически никто не рассматривает. Поэтому можно сказать, что сделка ОПЕК+ в нынешнем формате свою первую задачу выполнила, причем досрочно. Ведь она предполагала, что в мае-июне страны участники максимально снизят объем производства нефти, а с 1 июля смогут уже немного его нарастить и так далее: сокращение на 9,7 млн баррелей в сутки в мае - июне, на 7,7 млн баррелей - в июле - декабре, и на 5,8 млн баррелей - до апреля 2021 года. Однако сделка ОПЕК+ всегда была ситуативной. Участники регулярно собираются и корректируют ранее принятые решения. Так произошло и сейчас. ОПЕК+ договорились о том, что период максимального сокращению добычи будет продлен на июль. Однако причина этому уже не в желании не допустить переполнения хранилищ. Потребление сейчас восстанавливается хорошими темпами. Теперь участники ОПЕК+ возвращаются к старой стратегии подталкивания цен вверх.

Вероятно, на пролонгации максимального сокращения на июль настаивала Саудовская Аравия. Последние месяцы показали, что, несмотря на все заявления королевства о том, что их не волнуют цены на нефть и они самые эффективные производители, в реальности дорогая нефть им нужна даже больше, чем России и другим странам. Ведь у саудитов бюджет верстается без дефицита, по оценкам МВФ, при цене более 80 долларов за баррель.

Также на Саудовскую Аравию давят США, которым повышение цен на нефть необходимо для спасения своих производителей сланцевой нефти. При ценах около 30 долларов за баррель почти все эти проекты становятся нерентабельными. В США сейчас происходит стремительное сокращение объемов добычи нефти, производство снизилось примерно на 2 млн баррелей в сутки. Причем по экономическим причинам, а не из-за указания властей.

Россия согласилась на продление периода максимального сокращения по нескольким причинам.

Во-первых, для бюджета выгодно повышение цен, так как именно от мировых цен высчитывается экспортная пошлина и налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Чем дороже нефть, тем больше получает бюджет. Хотя нефтяные компании, наверное, хотели бы получить возможность больше добывать, так как прибавку цены в большей степени "срежет" государство в виде пошлин и налогов.

Во-вторых, Россия не стала провоцировать конфликт с Саудовской Аравией, чтобы не возвращаться к ситуации марта, когда разрыв соглашения ОПЕК+ привел к падению цен. Восстановление экономики после коронавируса потребует много денег, поэтому российские власти не хотят рисковать доходами бюджета.

Страны постсоветского пространства в целом от нынешнего решения ОПЕК+ выиграют.

Казахстану и Азербайджану рост цены на нефть важнее, чем возможность увеличить объемы ее производства как можно скорее. Беларуси также нужна дорогая нефть. Страна вернулась к масштабным закупкам российской нефти, что позволяет ей в полной мере загрузить свои НПЗ. А подорожание нефти, естественно, означает и рост цен на нефтепродукты в Европе, что повысит экспортную выручку от поставок белорусских нефтепродуктов в другие страны.

Поэтому в целом для всех государств и наличие соглашения ОПЕК+, и решение о пролонгации периода максимального сокращения добычи нефти с целью поддержания высоких цен является выгодным. А нефтяные компании, выступавшие против данного решения, не испытают существенных негативных последствий, так как имеют финансовые запасы.

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