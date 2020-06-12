17:06 12 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.58
  • USD17.22
  • RUB0.25
  • RON4.05
  • UAH0.65
Поиск
Добыча нефти.

Мировые цены на нефть: после снижения в четверг котировки пошли вверх

© Sputnik / Илья Питалев
Экономика
Получить короткую ссылку
52 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20200612/30555671/mirovye-tseny-na-neft-posle-snizheniya-v-chetverg-kotirovki-poshli-vverkh.html

Дальнейшие подвижки во многом будут зависеть от статистики по числу действующих буровых установок в США.

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. После падения в четверг на 7-8% из-за опасений за спрос на сырье и глобальной волатильности, охватившей рынки, цены на нефть в пятницу днем перешли к росту.

В середине дня августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дорожали на 1,01%, до 38,94 доллара за баррель; июльские фьючерсы на нефть марки WTI росли на 0,8%, до 36,63 доллара за баррель.

В четверг нефтяные котировки сократились на 7-8%, но в ходе торгов падение достигало 9-10%. Утром в пятницу котировки снижались на 3-3,5%.

В ходе предыдущей торговой сессии рынки охватила заметная волатильность, которая привела не только к снижению нефтяных цен, но и падению фондовых рынков. Биржи Европы в четверг снизились почти на 4-5%, США - на 5-7%. Опасения были связаны с рисками второй волны заболевания коронавирусом, и волатильность затронула нефтяной рынок, поскольку падение экономики затрагивает и нефтяной спрос.

Здание ОПЕК в Вене/
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Выгодно всем: новое соглашение ОПЕК+

Настроения трейдеров также сдержали итоги июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и статистика по запасам нефти в стране. По итогам встречи в среду Федрезерв ухудшил свои экономические прогнозы и отметил, что не ожидает повышения ставки как минимум до 2023 года. Кроме того, коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю установили исторический рекорд, достигнув почти 538,1 миллиона баррелей.

Позднее в ходе торгов аналитики ожидают статистику нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company по динамике числа действующих буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю, которая завершилась 5 июня, их количество сократилось на 16, до 206 агрегатов. Это было 12-е снижение подряд.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Нефть снова дорожает, но у Всемирного банка тревожный прогноз


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Собака в окне автомобиля в кинотеатре в в Снагове, Румыния.
Лучший друг везде с тобой
США хотят ужесточить санкции против России и признать ее спонсором терроризма.
США хотят ужесточить санкции против России и признать ее спонсором терроризма
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19.
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться