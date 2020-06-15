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Нефтяная качалка в Оклахома-Сити

Что сейчас происходит с мировыми ценами на нефть

© AP Photo / Sue Ogrocki
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20200615/30579730/nefti-torgi-tseny.html

Стоимость нефти марки Brent ненадолго опускалась ниже 40 долларов за баррель 5 и 9 июня, что было связано с ожиданиями от заседания ОПЕК+.

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Цены на нефть на мировом рынке в понедельник снижаются. Об этом, как передает RT, свидетельствуют данные торгов.

Нефтяная качалка
© Sputnik / Максим Богодвид
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Отмечается, что июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 4,39%, составив $34,67 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent последний раз ненадолго опускалась ниже 40 долларов за баррель 5 и 9 июня, что было связано с ожиданиями от заседания ОПЕК+.

В апреле текущего года ОПЕК+ договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Недавно страны ОПЕК+ договорились продлить текущее сокращение добычи нефти в 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля.

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