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Магистральный газопровод.

Цены на газ: "Газпром" ведет переговоры об их пересмотре с рядом партнеров

© Sputnik / Тимур Батыршин
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20200622/30661673/tseny-na-gaz-gazprom-vedet-peregovory-s-ryadom-partnerov-o-ikh-peresmotre.html

Речь идет главным образом о соглашениях с длительным сроком действия на поставки российского голубого топлива.

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. "Газпром" ведет переговоры с рядом партнеров о пересмотре цен на поставляемый газ.

Молдовагаз
© Sputnik / Miroslav Rotari
"Молдовагаз" выступил с пояснением: "Газпром" предлагает лучшую цену

Об этом сообщил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования компании "Газпром экспорт" Сергей Комлев в ходе телефонного общения с инвесторами.

Однако, по его словам, серьезный пересмотр ценовой основы долгосрочных контрактах не планируется, поскольку и заложенная в них цена  - долгосрочная.

"Факторы, которые действуют сейчас, возможно в ближайшие годы перестанут действовать", - сказал Комлев.

Поэтому, пояснил он, текущая конъюнктура не может служить основанием для серьезного пересмотра действующих цен.

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