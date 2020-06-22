Цены на газ: "Газпром" ведет переговоры об их пересмотре с рядом партнеров

Речь идет главным образом о соглашениях с длительным сроком действия на поставки российского голубого топлива.

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. "Газпром" ведет переговоры с рядом партнеров о пересмотре цен на поставляемый газ.

Об этом сообщил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования компании "Газпром экспорт" Сергей Комлев в ходе телефонного общения с инвесторами.

Однако, по его словам, серьезный пересмотр ценовой основы долгосрочных контрактах не планируется, поскольку и заложенная в них цена - долгосрочная.

"Факторы, которые действуют сейчас, возможно в ближайшие годы перестанут действовать", - сказал Комлев.

Поэтому, пояснил он, текущая конъюнктура не может служить основанием для серьезного пересмотра действующих цен.

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