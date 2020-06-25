Додон: Молдова и Россия возобновят переговоры по кредиту в 200 миллионов евро

Глава государства рассказал о договоренностях, достигнутых в ходе переговоров со спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Кишинев и Москва возобновят переговоры по предоставлению республике кредита в 200 миллионов евро, сообщил президент Молдовы Игорь Додон на своей странице в Facebook по итогам встречи с заместителем главы администрации президента России, спецпредставителем главы российского государства по развитию торгово-экономических отношений с РМ Дмитрием Козаком.

"После короткого обмена мнениями с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о динамике двухсторонних молдавско-российских отношений продолжили более детальное обсуждение текущих вопросов с заместителем главы администрации лидера РФ, специальным представителем главы российского государства по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова Дмитрием Козаком", - отметил Додон.

По словам президента республики, по итогам обсуждения основных вопросов повестки дня достигнуты несколько договоренностей.

"Молдова и Россия возобновят переговоры по предоставлению кредита в 200 миллионов евро для поддержки молдавской экономики. В ближайшие дни правительства двух стран согласуют необходимые процедуры в этом направлении", - заявил глава государства.

Додон сообщил, что по его просьбе Российская Федерация согласилась продлить льготы по беспошлинным поставкам молдавских товаров.

"Это означает, что после 1 июля этого года молдавские фрукты, овощи, консервная и винодельческая продукция будут поставляться на российский рынок без таможенных пошлин, что позволит молдавским производителям сэкономить минимум 20-25 миллионов евро в год", - отметил Додон.

Президент Молдовы добавил, что стороны договорились решить проблему с выдачей разрешений ("дозволов") на транзит товаров из республики в Россию через территорию Украины.

Он также сообщил, что РФ по его просьбе рассмотрит возможность предоставления гуманитарной помощи в виде дизельного топлива сельхозпредприятиям, которые пострадали от засухи в нынешнем году.

"Кроме того, обсудили с российской стороной круг вопросов, относящихся к мерам укрепления доверия и другим аспектам продвижения процесса приднестровского урегулирования", - добавил Додон.

Скандал с российским кредитом

Ранее правительство Иона Кику достигло договоренности с РФ о получении кредита в 200 миллионов евро под 2% годовых на 10 лет. Однако Конституционный суд республики 7 маяданное соглашение о займе. Это произошло с подачи депутатов от фракций PAS, DA и группы Pro Moldova.

Решение Конституционного суда Молдовы признать неконституционным российско-молдавское соглашение о предоставлении Кишиневу кредита является политизированным, заявил ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Это решение вызывает недоумение и сожаление. Недоумение – потому, что, во-первых, с просьбой о кредите обратилась молдавская сторона, Россия никому ничего не навязывала. И, во-вторых, переговоры по соглашению велись открыто и транспарентно, начиная с ноября 2019 года. Их ход освещали молдавские СМИ. Почему-то на том этапе никто не ставил вопрос о конституционности переговоров", - отметил Руденко, слова которого приводятся в сообщении МИД РФ.

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