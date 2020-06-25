Додон: Молдова и Россия возобновят переговоры по кредиту в 200 миллионов евро

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Кишинев и Москва возобновят переговоры по предоставлению республике кредита в 200 миллионов евро, сообщил президент Молдовы Игорь Додон на своей странице в Facebook по итогам встречи с заместителем главы администрации президента России, спецпредставителем главы российского государства по развитию торгово-экономических отношений с РМ Дмитрием Козаком.
По словам президента республики, по итогам обсуждения основных вопросов повестки дня достигнуты несколько договоренностей.
"Молдова и Россия возобновят переговоры по предоставлению кредита в 200 миллионов евро для поддержки молдавской экономики. В ближайшие дни правительства двух стран согласуют необходимые процедуры в этом направлении", - заявил глава государства.
Додон сообщил, что по его просьбе Российская Федерация согласилась продлить льготы по беспошлинным поставкам молдавских товаров.
"Это означает, что после 1 июля этого года молдавские фрукты, овощи, консервная и винодельческая продукция будут поставляться на российский рынок без таможенных пошлин, что позволит молдавским производителям сэкономить минимум 20-25 миллионов евро в год", - отметил Додон.
Президент Молдовы добавил, что стороны договорились решить проблему с выдачей разрешений ("дозволов") на транзит товаров из республики в Россию через территорию Украины.
Он также сообщил, что РФ по его просьбе рассмотрит возможность предоставления гуманитарной помощи в виде дизельного топлива сельхозпредприятиям, которые пострадали от засухи в нынешнем году.
"Кроме того, обсудили с российской стороной круг вопросов, относящихся к мерам укрепления доверия и другим аспектам продвижения процесса приднестровского урегулирования", - добавил Додон.
Скандал с российским кредитом
Решение Конституционного суда Молдовы признать неконституционным российско-молдавское соглашение о предоставлении Кишиневу кредита является политизированным, заявил ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.
"Это решение вызывает недоумение и сожаление. Недоумение – потому, что, во-первых, с просьбой о кредите обратилась молдавская сторона, Россия никому ничего не навязывала. И, во-вторых, переговоры по соглашению велись открыто и транспарентно, начиная с ноября 2019 года. Их ход освещали молдавские СМИ. Почему-то на том этапе никто не ставил вопрос о конституционности переговоров", - отметил Руденко, слова которого приводятся в сообщении МИД РФ.
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