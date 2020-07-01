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Флаги государств СНГ. Архивное фото.

Что обсудили участники Экономического совета СНГ

Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20200701/30782489/Chto-obsudili-uchastniki-Ekonomicheskogo-soveta-SNG.html

По итогам встречи стороны одобрили 15 совместных проектов в сфере экономики, финансов, транспорта, здравоохранения и ветеринарии.

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. Перспективные направления дальнейшего сотрудничества обсудили участники Экономического совета СНГ, отмечается на официальном сайте Исполнительного комитета Содружества. 

Заседание представителей Совета прошло в формате видеоконференции во вторник. Стороны обменялись мнениями о социально-экономической ситуации в государствах – участниках СНГ и возможных коллективных мерах по минимизации негативных последствий, вызванных пандемией COVID-19.

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© Sputnik / Виталий Аньков
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Вел заседание председатель Экономического совета СНГ, вице-премьер Узбекистана, министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров.

Участники видеоконференции также заслушали информацию о работе по созданию выставочно-торговых центров стран – участников СНГ в Москве на территории ВДНХ. Сейчас в выставочном комплексе работают павильоны Азербайджана, Армении и Беларуси. Ожидается открытие павильонов Казахстана, Кыргызстана, Молдовы и Узбекистана.

По итогам встречи стороны одобрили 15 совместных проектов в сфере экономики, финансов, транспорта, здравоохранения и ветеринарии.

Актуальные проекты:

  • план мероприятий по реализации Стратегии обеспечения транспортной безопасности при осуществлении перевозок в международном сообщении на 2020-2025 годы;
  • Концепция сотрудничества в области противодействия онкологическим заболеваниям на 2020–2024 годы;
  • Концепция формирования и развития рынка интеллектуальной собственности;
  • документы о сотрудничестве стран в ветеринарии и других сферах.

Следующее — 87-е заседание Экономического совета СНГ намечено на сентябрь 2020 года. Оно пройдет в Ташкенте.

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