Что обсудили участники Экономического совета СНГ

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. Перспективные направления дальнейшего сотрудничества обсудили участники Экономического совета СНГ, отмечается на официальном сайте Исполнительного комитета Содружества.
Заседание представителей Совета прошло в формате видеоконференции во вторник. Стороны обменялись мнениями о социально-экономической ситуации в государствах – участниках СНГ и возможных коллективных мерах по минимизации негативных последствий, вызванных пандемией COVID-19.
Участники видеоконференции также заслушали информацию о работе по созданию выставочно-торговых центров стран – участников СНГ в Москве на территории ВДНХ. Сейчас в выставочном комплексе работают павильоны Азербайджана, Армении и Беларуси. Ожидается открытие павильонов Казахстана, Кыргызстана, Молдовы и Узбекистана.
По итогам встречи стороны одобрили 15 совместных проектов в сфере экономики, финансов, транспорта, здравоохранения и ветеринарии.
Актуальные проекты:
- план мероприятий по реализации Стратегии обеспечения транспортной безопасности при осуществлении перевозок в международном сообщении на 2020-2025 годы;
- Концепция сотрудничества в области противодействия онкологическим заболеваниям на 2020–2024 годы;
- Концепция формирования и развития рынка интеллектуальной собственности;
- документы о сотрудничестве стран в ветеринарии и других сферах.
Следующее — 87-е заседание Экономического совета СНГ намечено на сентябрь 2020 года. Оно пройдет в Ташкенте.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>